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MLB／道奇不敵釀酒人4連戰慘吞3敗 史庫柏加盟後3場先發沒贏過

記者藍宗標／即時報導
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道奇隊16日對釀酒人隊進行4連戰最後一戰，史庫柏先發6局失兩分，只有1分自責。（...
道奇隊16日對釀酒人隊進行4連戰最後一戰，史庫柏先發6局失兩分，只有1分自責。（路透）

道奇隊16日對釀酒人隊進行4連戰最後一戰，史庫柏（Tarik Skubal）先發6局失兩分，只有1分自責，道奇牛棚失4分讓戰況愈來愈糟，打線也遭封鎖，終場以2：6落敗，主場4連戰只有1勝3敗，釀酒人穩居大聯盟龍頭。

史庫柏用109球完成6局任務，被揮出7支安打、出現兩次保送，投出7次三振，退場時1：2落後；道奇3名後援投手無法止血，7、9局上各失兩分，二壘手艾德曼（Tommy Edman）發生兩次失誤都送分，讓釀酒人帶著3勝離開洛杉磯，本季交手7場4勝3敗結束。

兩屆塞揚獎強投史庫柏從老虎隊跳槽道奇後，3次登板有兩次優質先發，合計17局失7分（6分自責），勝投還未開張、吞下兩敗， 本季戰績掉到7勝7敗、防禦率2.85。

釀酒人先發投手韓德森（Logan Henderson）投7局，只被揮出3支安打、失1分，唯一失分是4局下被孟西（Max Muncy）轟出陽春砲，優質表現奪勝，戰績升至7勝2敗、防禦率2.70。

道奇全場只有6支安打，孟西本季第24轟出爐，帕赫斯（Andy Pages）9局下也轟出陽春砲，第21轟對改變戰局沒有太大作用，大谷翔平全場4打數1安打、吞下1次三振。

釀酒人本季戰績77勝48敗在大聯盟居首，勇士隊74勝50敗、道奇74勝51敗分居國聯第2、第3。

精華 FAQ

  • 道奇在主場4連戰最後一場以2：6敗給釀酒人，系列戰只拿1勝3敗。釀酒人靠先發與後援穩定壓制，加上道奇守備失誤擴大失分，帶著3勝離開洛杉磯。

  • 史庫柏先發6局，用109球，被敲7安、投出2次保送、送出7次三振，失2分但只有1分責失，退場時道奇1：2落後。不過牛棚接手後再失分，讓他仍拿不到勝投。

  • 道奇全場只有6支安打，孟西敲出本季第24轟、帕赫斯補上第21轟，但都未能改變戰局。二壘手艾德曼還出現2次失誤送分，讓釀酒人後段持續拉開比數。

道奇 MLB 洛杉磯

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