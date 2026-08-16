MLB／對決大谷翔平首打席167火球連飆 道奇教頭：我從來沒看過

道奇隊大谷翔平。（美聯社）

釀酒人隊「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）15日說到做到，對戰道奇 隊大谷翔平 首打席就祭出全直球對決，讓道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也直呼：「我從來沒看過比賽前3球都是104英里（約167公里）。」

米蕭洛斯基對決大谷翔平前一天指出，不管對到誰，都會用自己最有自信的速球應對，「至於他打不打得到，比比看就知道了。」

米蕭洛斯基15日沒食言，面對首名打者大谷翔平，用的6球全是直球，道奇球場記分板上顯示的球速依序為104、104、104、103、104、104英里，其中最快的一球飆到104.2英里（約167.7公里）也是全場最快，而米蕭洛斯基全場最快的5顆球，有4球就出現在這個打席。

米蕭洛斯基在這次對決讓大谷翔平擊出三壘飛球出局，3局下第2次對決時依舊是直球對決，被大谷敲出三壘打送回道奇全場唯一分數。

5局上米蕭洛斯基在球隊4：1領先、滿壘時對決大谷，可說是全場最關鍵的局面，投手教練和捕手康崔拉斯（William Contreras）都走上場，一起討論出新的策略。米蕭洛斯基最後成功用滑球讓大谷翔平揮空遭三振，面對下一棒弗里曼（Freddie Freeman）也用滑球解決，化解危機。

米蕭洛斯基賽後透露，當時是希望能夠製造滾地球出局，「把滑球壓低，讓他打成滾地球，結果他揮空了，我在面對弗里曼的打席時也採取同樣的策略，想要得到相同的結果，最後真的奏效了。」

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）指出：「米蕭洛斯基正在逐漸理解自己的變化球會如何變化，以及在特定的一天裡，他能夠如何運用這些球種。」

米蕭洛斯基不再只靠火球對付打者，還增加新球種持續進化，墨菲也大讚，「他向那些會說『嘿，這傢伙會投球嗎？是不是只會投快球速？』的人證明，他能夠運用各球種。」

米蕭洛斯基此戰繳出6局失1分的表現，拿下本季第12勝，幫助釀酒人以4：1擊敗道奇。賽後羅伯茲也希望能給予他更多的肯定和曝光，「他是一個很棒的年輕人，而且他對這項運動來說非常重要。」羅伯茲也說：「像他這樣的球員，以及像大谷翔平，讓比賽能處在很棒的境界。」