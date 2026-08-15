我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「全現金購屋交易」愈來愈多 高於全美平均

24歲情侶為逃離高物價 一年存下6萬元搬離美國

MLB史上第1人 紅雀新秀生涯前3打席開轟 對手都鼓掌

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紅雀隊左外野手貝耶茲。(路透)
紅雀隊左外野手貝耶茲。(路透)

紅雀隊農場排名第三的大物新秀貝耶茲（Joshua Báez），初登場震撼球界，4打數敲出3安打，大聯盟生涯前3打席全數都是全壘打，成為史上第一人，瘋狂表現讓一向敵我分明的小熊隊主場球迷都為他起立鼓掌。

紅雀今天在芝加哥瑞格利球場以8：4擊敗小熊，貝耶茲搶盡焦點，帶來一場震撼教育，但被教育的人是小熊投手。

面對左投波伊德（Matthew Boyd），貝耶茲將第1球、93.4哩直球送上中外野看台，飛行距離449呎，用兩分砲為大聯盟生涯揭開序幕；第二打席在第四局擔任首位打者，在滿球數將77.8哩變速球再次轟出牆，這次送向左外野，波伊德一看這球出手，臉上就難掩遇到怪物的無奈。

貝耶茲的煙火秀還有第三集，第六局狙擊波伊德的83哩滑球，送上右外野觀眾席第一排，飛行距離368呎，已是波伊德今天被他打得最近的一球。

誇張場景，紅雀隊友抱頭難以置信，就連小熊球迷都忍不住為他起身鼓掌。貝耶茲也透露，第三轟出現，自己也覺得神奇，「我開始跑，然後看那球過牆，我心想『這也太扯了吧！』」

紅雀教頭馬莫（Oli Marmol）說：「生涯所看到的大聯盟投手第1球，就轟到球場最遠的外野，他臉上的從容與自信，就像在說『我來了』，再來第二轟、第三轟，只能說真的太扯了。」馬莫說，自己很少在比賽中會暫時放下調度與戰局，但今天貝耶茲的表現真的太狂，讓他忍不住只專注著欣賞眼前發生的一切，「上次有這種感受，是普荷斯（Albert Pujols）700轟時吧！」

貝耶茲今天有30位親朋好友到場，賽後走進場內與他慶祝合影，當然不忘手比「3」手勢。而他的父親在3年前過世，今年就是在父親忌日的那一天，在小聯盟演出單場四響砲，今天又在大聯盟初登場敲三響砲，貝耶茲說：「我父親的夢想是在大聯盟打球，我唯一答應他的事，就是我會為他做到這件事，他現在不在我們身邊了，但他的精神一直都在，我知道他會為我感到驕傲。」

精華 FAQ

  • 他在大聯盟生涯前3個打席全部轟出全壘打，成為 MLB 史上第一人。這場初登場表現極為驚人，直接寫下前所未有的紀錄。

  • 紅雀在芝加哥瑞格利球場以8：4擊敗小熊，貝耶茲則是全場最大焦點。除了火力驚人，他的表現也成為球隊取勝的重要話題。

  • 他先後轟出3發全壘打，連小熊主場球迷都起立鼓掌，紅雀教頭馬莫也形容太扯，甚至聯想到普荷斯700轟時的震撼感受。

MLB 芝加哥 大聯盟

上一則

NFL／凱爾西戴金色婚戒 與泰勒絲婚後「非常幸褔」

延伸閱讀

MLB／道奇球場全壘打王誕生 原紀錄保持人親眼見證孟西改寫歷史

MLB／道奇球場全壘打王誕生 原紀錄保持人親眼見證孟西改寫歷史
MLB／連9場安打追平本季最佳紀錄 大谷卻對雙響砲有感而發

MLB／連9場安打追平本季最佳紀錄 大谷卻對雙響砲有感而發
MLB／布萊格曼3響砲7分打點 追上道奇史密斯寫下罕見紀錄

MLB／布萊格曼3響砲7分打點 追上道奇史密斯寫下罕見紀錄
MLB／大谷本季首次單場雙響砲 道奇不敵小熊慘吞今年最長6連敗

MLB／大谷本季首次單場雙響砲 道奇不敵小熊慘吞今年最長6連敗

熱門新聞

梅西（左）與其父梅西父親荷黑．梅西（右）。（路透資料照）

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

2026-08-08 12:51
網壇傳奇人物費德勒（Roger Federer）。（美聯社）

1原因 費德勒1夜蒸發5200萬…不再坐擁10億身家

2026-08-12 16:41
阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)現身阿根廷佩雷斯鎮普拉多公墓，他的父親安葬於此。(路透)

梅西返鄉奔父喪 現身墓園低頭憔悴

2026-08-09 16:29
芝加哥天空隊後衛卡靈頓(中)遭到驅逐出場。(美聯社)

WNBA坎寧安再陷風波 對手惡犯被驅逐 喊「白人特權」

2026-08-09 15:15
邁阿密國際8日比賽上，有球迷舉牌紀念梅西父親。(美聯社)

足球／梅西喪父缺席比賽 粉絲、隊友、對手教練都送暖

2026-08-09 02:05
C羅與交往近10年的喬治娜舉行「私密且親密」的婚禮。(美聯社)

足球／雙雙曬婚戒 C羅宣布與交往十年喬治娜完婚

2026-08-11 18:44

超人氣

更多 >
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」
下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺

下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題