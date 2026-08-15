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MLB／大谷翔平牛棚練投 道奇看好9月重返投手丘

中央社／洛杉磯15日綜合外電報導
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大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇的「二刀流」球星大谷翔平在重返投手丘之路上邁出重要一步，他完成34球的牛棚練投，並使用完整球種組合，道奇對他9月再度登板抱持樂觀態度。

路透社報導，昨天是大谷翔平自7月22日在費城客場出賽以來，首次進行牛棚練投。由於左膝痠痛復發，他之後暫停投球訓練，近期也受到右手肱二頭肌不適影響。

大谷翔平本月5日透過翻譯說：「我寧願確保我們朝正確方向前進，而不是急著推進復健。重要的是確認我們正在採取正確的步驟。」

他本月8日恢復投球訓練，在球隊最近一次客場之旅期間，他在鳳凰城大通球場（Chase Field）練習傳接球。除週三外，他本週每天都進行這項練習。

在這次牛棚練投後，道奇對大谷翔平9月重返投手丘抱持樂觀態度。

大谷翔平今天的身體狀況將決定他是否能按照道奇的計畫繼續推進訓練：再進行1至2次完整的牛棚練投，接著至少2次對打者投球，最後才會在大聯盟賽事重新登板。

精華 FAQ

  • 他完成34球牛棚練投，且使用完整球種組合，代表投球訓練已重新啟動，也顯示身體狀況正朝復出方向推進。

  • 道奇目前對他9月再度登板抱持樂觀態度，但仍會依照復健進度安排訓練，不會急著讓他直接回到正式比賽。

  • 若今天身體狀況允許，他將再做1至2次完整牛棚練投，接著至少2次對打者投球，最後才會在大聯盟賽事重返投手丘。

道奇 大谷翔平 MLB

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