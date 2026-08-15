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MLB／28歲生日前最後1戰 山本由伸達成連兩季12勝

記者葉姵妤／即時報導
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山本由伸面對釀酒人隊再投出優質先發。(路透)
山本由伸面對釀酒人隊再投出優質先發。(路透)

即將迎接28歲生日，日籍強投山本由伸昨天對上釀酒人隊，繳出6局失1分的優質先發，送出9次三振，率領道奇隊以3：1贏球，本季拿下12勝平個人大聯盟單季新高，也追平洛磯隊菅野智之，並列本季最多勝的日本投手。

道奇昨天對上釀酒人系列賽首戰遭到逆轉吞敗，山本由伸今天扛起扳平戰局的任務，他說：「其實沒有特別在意，自己還是用平常的心情進入比賽。」

山本由伸首局在2出局後投出保送，雖沒有失分，但單局就用了26球，他提到：「自己第一局比平常更加有意識且更謹慎地面對比賽，因為球數增加了，所以第一局結束後，有重新整理了一下思緒，從第二局開始，讓自己恢復平常的心態投球。」

山本由伸提到，從第二局開始，自己能夠按照自己理想中的節奏投球，並把球投進好球帶，「雖然中間也遇到危機，但隨著局數增加，自己的感覺越來越好，最後能夠投完6局，對我來說是很大的收穫。」

儘管山本在5局上失分戰局被扳平，但隊友用雙轟替他敲回領先，山本由伸本季22場出賽繳出17場優質先發，靠道奇挺過第9局的牛棚大危機，在27歲的最後一場出賽以勝投收尾，連續兩年拿下12勝。

山本由伸表示：「能夠持續投下去是最重要的，希望每個球季都能保持能夠出賽的身體狀態，多投出好的比賽，也會繼續努力訓練。」

精華 FAQ

  • 他先發6局只失1分，送出9次三振，雖然首局用球數偏多，仍在調整後找回節奏，幫助道奇以3比1贏球並拿下勝投。

  • 這是他本季第12勝，追平個人大聯盟單季新高，也完成連續2季都拿下12勝的成績，成為日本投手本季最多勝的並列領先者。

  • 他表示首局比平常更謹慎，球數因此增加，之後重新整理思緒，從第2局起回到平常心投球，最後順利投滿6局，認為是很大收穫。

山本由伸 MLB 道奇

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