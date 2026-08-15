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MLB／山本由伸6局飆9K收下8月首勝 迪亞茲接手堆滿壘釀虛驚

記者葉姵妤／即時報導
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道奇隊日籍投手山本由伸14日繳出先發6局僅失1分、飆出9次三振的好成績。(路透)
道奇隊日籍投手山本由伸14日繳出先發6局僅失1分、飆出9次三振的好成績。(路透)

道奇隊與釀酒人隊關鍵4連戰第2場比賽，道奇推出日籍強投山本由伸出馬，先發6局僅失1分、飆出9次三振，隊友打線也用雙轟相挺，儘管9局上「迪亞茲劇場」再開，但沒再搞砸勝利，終場道奇以3：1贏球，系列賽扳回一城，山本由伸收下8月首勝。

道奇昨天由佐佐木朗希繳出6局失2的優質先發，但敗在守護神迪亞茲（Edwin Díaz）第9局登板砸鍋，系列賽首戰以1：3吞敗，今天繼續由日籍投手把關；釀酒人則推出左投蓋瑟（Robert Gasser）迎戰。

道奇在首局先由帕赫斯（Andy Pages）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、貝茲（Mookie Betts）連續安打取得1：0領先，早早替山本由伸打下分數。山本由伸則是一路壓制釀酒人打線，直到5局上被敲2安後，因歐提茲（Joey Ortiz）的高飛犧牲打失1分，戰局被扳平。

山本由伸歷經連兩場好投卻無緣勝投後，這次隊友替他挺身而出，5局下帕赫斯轟出左外野方向的陽春砲（本季第20轟）超前比數，6局下艾德曼（Tommy Edman）再敲個人本季第4轟，追加1分保險分，替道奇打下3：1領先，也讓山本帶著勝投資格退場。

此戰山本由伸先發6局，用97球有69顆好球，被敲4支安打，失1分，投出2次四壞球保送，送出9次三振，本季防禦率2.60。接著道奇依序換上菲利普斯（Evan Phillips）、史考特（Tanner Scott）各投1局無失分。

眾所矚目的9局上，「迪亞茲劇場」再次上演，道奇依舊推出昨天砸鍋的迪亞茲上場關門，先對首名打者馮恩（Andrew Vaughn）投出觸身球，之後又接連投出2次四壞球保送，製造2出局滿壘的大危機，好在最終讓歐提茲擊出游擊方向滾地球出局，讓全場道奇球迷都鬆了一口氣。 

迪亞茲後援1局用26球，只有11顆好球，投出3次四死球保送，有驚無險地守住勝利，收下救援成功，也替山本由伸保住本季第12勝、8月首勝入袋。

大谷翔平此戰擔任開路先鋒、指定打擊，3打數沒有安打，獲得1次保送上壘，吞下1次三振，打擊率下滑至2成90。

精華 FAQ

  • 山本由伸先發6局，用97球送出9次三振，只失1分、被敲4安，防禦率降至2.60。他在隊友火力支援下拿下本季第12勝，也是8月首勝。

  • 道奇首局就靠帕赫斯、赫南德茲與貝茲連續安打先得1分，之後帕赫斯轟陽春砲超前，6局下艾德曼再補上1發全壘打，將比數拉開到3:1。

  • 迪亞茲9局上先觸身打者，又連投2次四壞球，形成2出局滿壘的險境，場面一度緊張；最後他讓歐提茲擊出游擊滾地球出局，驚險守成。

山本由伸 MLB 道奇

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