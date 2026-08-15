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MLB／村上宗隆本季第27轟打虎 捐1000萬日圓助家鄉熊本震災重建

記者陳宛晶／即時報導
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白襪隊日籍重砲村上宗隆14日敲出本季第27轟。(美聯社)
白襪隊日籍重砲村上宗隆14日敲出本季第27轟。(美聯社)

美聯中區前兩名的白襪、老虎隊今天展開3連戰，白襪全場敲出4轟，包括日籍重砲村上宗隆的陽春砲、本季第27轟，幫助白襪終場以9：5擊敗老虎。村上場上有力，場外也為熊本地震發揮自己的力量，周五宣布捐出1000萬日圓（約6.3萬美元）協助賑災，並推出限定球帽公益募款計畫，收益將全部用於協助熊本災後重建。

白襪居美中龍頭，老虎則排第二，雙方在這波3連戰之前差距2.5場勝差，周五展開正面過招，老虎陣中的台灣好手李灝宇此役未排進先發打線，坐滿板凳。

白襪展現技高一籌的火力，在老虎先發投手洛貝（Jackson Jobe）3.2局投球任內就敲9安打、攻下6分，第四局的5分大局扭轉勝負，村上正是在這局從洛貝手中敲出超前陽春砲。

來自熊本的村上，為發生強震的家鄉盡一份力量，他說：「熊本是我出生、長大的重要故鄉，地震發生後，我一直在思考自己能做些什麼。」除了個人捐款之外，他也透過今年二月成立的「Beve」公益捐款計劃推出限量球帽，售價6050日圓，扣掉成本後所有收益捐助熊本災後重建。

村上2016年親身經歷過熊本地震，因地震重創，有段時間無法打球，當時也獲得許多人幫助，「希望有一天，自己也能成為幫助別人的人。」他說：「希望透過這次計畫，把當時收到的幫助一點一點回饋給熊本。」

精華 FAQ

  • 他在第4局從Jackson Jobe手中轟出超前陽春砲，這發全壘打是本季第27轟，也帶動白襪單局灌進5分，成為擊敗老虎的重要轉折。

  • 白襪全場敲出4發全壘打，前3.2局就從老虎先發Jackson Jobe手中打下9安、6分，並靠第4局的5分大局拉開差距，最後以9：5獲勝。

  • 他宣布捐出1000萬日圓，並透過「Beve」公益計畫推出限量球帽，售價6050日圓，扣除成本後的收益都將用於熊本災後重建。

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