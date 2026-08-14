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MLB／大谷翔平4打數1安打 迪亞茲關門放火 佐佐木朗希勝投飛了

記者葉姵妤／即時報導
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佐佐木朗希13日繳出優質先發的表現。(路透)
佐佐木朗希13日繳出優質先發的表現。(路透)

道奇隊與釀酒人隊關鍵4連戰第1場比賽，24歲日籍先發佐佐木朗希再繳6局失2分的優質先發，雖靠孟西（Max Muncy）在6局下敲超前轟取得勝投資格，但終結者迪亞茲（Edwin Díaz）9局上登板又砸鍋，終場道奇以4：5不敵釀酒人，中斷3連勝。

佐佐木朗希近期表現愈漸穩定，8月連兩場出賽繳出優質先發，今天主投6局用101球，被敲出4支安打，但也投出5次四壞球保送，其中在4局上、2出局滿壘時連投2次保送失2分，另送出2次三振。

道奇打線直到5局下靠洛維特（Ben Rortvedt）的安打追回1分，6局下孟西代打轟出右外野方向的逆轉3分彈，一棒替道奇隊打下4：2領先，幫佐佐木朗希取得勝投資格，孟西也以131轟成為道奇球場史上最多轟打者，

道奇接著動用崔爾（Jack Dreyer）、恩里克斯（Edgardo Henriquez）及史考特（Tanner Scott）3名投手守住球隊的2分領先，但第9局推出守護神迪亞茲登板「又」砸鍋。

9局上迪亞茲用三振解決首名打者後，連續被敲4支安打，釀酒人一舉將戰局扳平，迪亞茲接著投出第2K後，留下一、二壘有人的局面退場，維西亞（Alex Vesia）上場接手，再被包爾斯（Jake Bauers）揮出右外野安打，釀酒人隊5：4攻回致勝分。

迪亞茲留下後援0.2局失3分的成績，自7月底傷癒復出之後，7場出賽有5場失分，今吞本季第4次救援失敗，並承擔本季第2敗。

大谷翔平今天擔任道奇開路先鋒、指定打擊，首打席就從釀酒人先發投手卓漢（Shane Drohan）手中敲出二壘打，單場4打數1安打，吞下1次三振，打擊率2成92。 

精華 FAQ

  • 佐佐木朗希主投6局用101球，被敲4安、投出5次保送，失2分並送出2次三振；雖然表現有起伏，但在孟西開轟後曾取得勝投資格。

  • 道奇在6局下靠孟西代打轟出右外野方向的3分全壘打逆轉比數，將戰局改寫成4：2，並幫佐佐木朗希暫時拿到勝投資格。

  • 迪亞茲9局上先解決1人後連挨4安，被釀酒人追平後再失致勝分，留下0.2局失3分成績；道奇最終以4：5吞敗。

大谷翔平 佐佐木朗希 MLB

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