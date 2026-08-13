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MLB／弗里曼重摔慶幸未傷到頭部 賽後笑說個子夠高

記者藍宗標／即時報導
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洛杉磯道奇隊一壘手弗里曼（中）在追接界外球時摔進球員休息區，之後在總教練羅伯茲（...
洛杉磯道奇隊一壘手弗里曼（中）在追接界外球時摔進球員休息區，之後在總教練羅伯茲（右）與防護員陪同下走回場上。（美聯社）

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道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）12日8局上為了接界外球，在客隊皇家休息區的階梯不小心滑倒，整個人重摔在地上，讓隊友嚇出一身冷汗，還好身體沒有太大問題，這位36歲老將在賽後記者會還能露出笑容，他說：「本來打算靠在護欄上接球，顯然那裡根本沒有護欄。」

大谷翔平3局下轟出致勝兩分砲，道奇在主場又以4：2獲勝，3連戰橫掃皇家，13日對國聯龍頭釀酒人隊進行4連戰首戰，弗里曼希望恢復到可以出賽的狀況。

皇家第7棒柯林斯（Isaac Collins）8局上打成一壘界外區高飛球，弗里曼抬頭緊盯小白球，往皇家休息區方向移動時，不小心在階梯上滑倒，整個人摔進休息區；道奇官網指出，弗里曼用身體右側支撐、減緩衝擊，全場觀眾都屏住呼吸，他在接受隊醫檢查後，起身回到一壘，看台上響起熱烈歡呼聲。

弗里曼完成這半局守備任務後，8局下原是首名打者，總教練羅伯茲（Dave Roberts）決定讓他休息，換上艾德曼（Tommy Edman）代打。

道奇目前121場比賽73勝48敗，穩居國聯西區第1，只落後釀酒人1場勝差，弗里曼只缺席3場，打擊率3成06、安打136支、全壘打15支、打點57分，前兩個數字在隊上排名第1；羅伯茲形容「我們真是躲過一劫」，他表示，弗里曼感覺全身痠痛，但現在精神狀態不錯，這是個好兆頭。

官網指出，弗里曼無需接受X光檢查，儘管肩膀、膝蓋和手腳都有痠痛感，慶幸沒有傷到頭部，他說：「還好我個子高，避開休息區一些障礙物。」

精華 FAQ

  • 他在8局上追接界外高飛球時，沿著皇家休息區階梯不慎滑倒，整個人摔進休息區，當下嚇壞隊友與全場觀眾，所幸隨後能自行起身回到一壘。

  • 他接受隊醫檢查後並不需要做X光，雖然肩膀、膝蓋和手腳都有痠痛感，但沒有傷到頭部，賽後精神狀態仍不錯，顯示情況並不嚴重。

  • 道奇靠大谷翔平的致勝兩分砲以4：2擊敗皇家，完成3連戰橫掃，目前戰績73勝48敗，仍居國聯西區第1，弗里曼也希望趕上13日對釀酒人的4連戰首戰。

大谷翔平 道奇 MLB

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