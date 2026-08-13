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MLB／道奇拚重返國聯龍頭 對釀酒人前2戰交給日本選手

記者藍宗標／即時報導
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道奇隊王牌投手山本由伸。(路透)
道奇隊王牌投手山本由伸。(路透)

大谷翔平昨天用全壘打為道奇隊打下江山，3局下面對皇家隊先發左投林奇四世（Daniel Lynch IV）轟出兩分砲，攻下勝利打點，幫助道奇4：2獲勝，明天繼續在主場迎戰釀酒人隊，展開關鍵4連戰，有機會重返國聯龍頭。

道奇歷經本季最大低潮，最近對紅襪、小熊、響尾蛇隊合計9戰8敗後，總算打出氣勢，對皇家隊3連戰全勝，本季戰績73勝48敗和勇士隊在國聯並列第2，落後釀酒人1場勝差（74勝47敗），最快明天就有機會追平。

道奇5月23到25日作客密爾瓦基，對釀酒人3連戰2勝1敗、對戰2連勝，明起主場4連戰依序推出佐佐木朗希、山本由伸、羅布勒斯基（Justin Wrobleski）、史庫柏（Tarik Skubal）登板先發；佐佐木5月24日對釀酒人先發5局失3分（兩分自責）奪勝，明天將挑戰3連勝、本季第6勝。

貝茲（Mookie Betts）、大谷、費杜西亞（Hunter Feduccia）今天先後開轟，攻下全隊所有分數，左投勞爾（Eric Lauer）先發6.1局失兩分（1分自責），優質表現奪下第7勝；官網指出，這是道奇對皇家3連戰「最具說服力的一勝」，前兩場必須依賴比賽後段「神奇逆轉」，納克（Landon Knack）此役後援2.2局救援成功，有效減輕牛棚負擔。

精華 FAQ

  • 大谷翔平在3局下轟出兩分全壘打，為道奇攻下勝利打點，幫助球隊以4：2擊敗皇家隊，也成為比賽中最關鍵的致勝火力。

  • 道奇目前戰績為73勝48敗，與勇士並列國聯第2，落後釀酒人1場勝差；若接下來主場表現順利，最快明天就有機會追平排名。

  • 道奇主場4連戰將依序推出佐佐木朗希、山本由伸、羅布勒斯基與史庫柏先發，其中佐佐木前一次對釀酒人已拿勝投，將挑戰本季第6勝。

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