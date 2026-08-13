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MLB／弗里曼追球摔進休息區 道奇教頭：我們真是躲過一劫

記者藍宗標／即時報導
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道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）為了接界外球，失足摔進客隊...
道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）為了接界外球，失足摔進客隊休息區。（路透）

道奇隊昨天靠大谷翔平3局下兩分砲打下江山，在洛杉磯主場以4：2擊敗皇家隊，完成3連戰橫掃，但明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）8局上為了接界外球，失足摔進客隊休息區，讓現場所有人嚇出一身冷汗，這位36歲老將也在8局下退場。

大谷本季第27轟助道奇3：2領先，一路維持領先優勢到比賽結束，道奇後援投手納克（Landon Knack）8局上在1出局一壘有人時，面對皇家第7棒柯林斯（Isaac Collins），1好2壞後投出93英里速球，被打成一壘界外區高飛球。

弗里曼抬頭緊盯小白球，往皇家休息區方向移動時，不小心在階梯上滑倒，整個人摔進休息區，一旁皇家工作人員想要出手幫忙也來不及，這一幕嚇壞現場47578名球迷，道奇教練、球員一陣沉默。

弗里曼後來起身回到場內，經過防護員檢查後，看來沒有太大影響，納克連續投出兩次三振，未讓皇家得分；弗里曼完成這半局守備任務後，8局下原是首名打者，道奇教練團不敢大意，還是換上艾德曼（Tommy Edman）代打，最後以兩分之差贏球。

弗里曼此役2打數1安打，被三振、保送各1次，本季安打136支、打擊率3成06都在隊上排名第1，兩個數字在國聯分居第3、第4；道奇官網指出，弗里曼摔倒時，身體右側承受大部分撞擊力，總教練羅伯茲說：「弗里曼目前感到全身痠痛，我們真是躲過一劫。」

精華 FAQ

  • 道奇靠大谷翔平3局下轟出2分砲先取得領先，之後一路維持優勢到比賽結束，最終以4：2擊敗皇家，完成3連戰橫掃。

  • 8局上他為追接一顆一壘界外高飛球，移動到皇家休息區附近時踩在階梯上滑倒，整個人摔進客隊休息區，讓現場球迷和教練都相當緊張。

  • 弗里曼摔倒後起身返場，經防護員檢查看來沒有大礙，但因8局下原本要打擊，道奇仍保守改派艾德曼代打；教頭羅伯茲說他全身痠痛。

道奇 MLB 大谷翔平

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