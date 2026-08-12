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MLB／史奈爾復出6局10K無緣勝投 道奇牛棚又放火 10局向皇家說再見

記者葉姵妤／即時報導
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道奇隊33歲左投史奈爾傷癒復出。（路透）
道奇隊33歲左投史奈爾傷癒復出。（路透）

道奇隊33歲左投史奈爾（Blake Snell）傷癒復出，11日在主場對上皇家隊，繳出6局失1分的好投，飆出10次三振，但無緣勝投。道奇雖在7局下攻下超前分，但牛棚又放火，直到10局下由孟西（Max Muncy）敲出再見安打，以5：4打下二連勝。

史奈爾本季僅在5月出賽1場，之後動手術清除手肘游離體，相隔3個月後重返大聯盟投手丘。11日先發6局只被敲3支安打，其中2安集中在4局上，並因高飛犧牲打失1分，讓皇家追平比數，投完6局退場用84球即退場，有1次保送，送出10次三振，但無緣本季首勝。

道奇2局下靠貝茲（Mookie Betts）的陽春砲敲回全隊第1分，之後攻勢就停滯，4局上被追平後，直到7局下才再次由貝茲敲出二壘打點火，2出局後寇爾（Alex Call）二壘打敲回超前分，赫南德茲（Teoscar Hernandez）代打揮出二壘打追加1分，道奇打下3：1領先。

只是道奇牛棚仍沒能守住球隊的領先優勢，8局上菲利普斯（Evan Phillips）登板放火，保送後被連敲3安，還因守備失誤送分，皇家4：3超前比數。道奇則在8局下靠貝茲的安打再次將戰局扳平，雙方4：4平手戰進延長賽。

兩隊僵持到10局下，皇家換上終結者厄塞格（Lucas Erceg）登板，接連對（Freddie Freeman）、塔克（Kyle Tucker）祭出故意四壞保送填滿壘包，滿壘時對決孟西，一顆98.1英里（約158公里）的直球被掃向中外野，形成再見安打，大谷翔平跑回致勝分。

道奇隊歷經本季最長7連敗後，近4場比賽拿3勝，都是1分差贏球，8月首度收下2連勝。大谷翔平此戰擔任開路先鋒、指定打擊，5打數沒有擊出安打，吞下2次三振，打擊率降至2成90。

精華 FAQ

  • 史奈爾先發6局只失1分，被敲3安、送出10次三振，內容相當出色；但他退場時雙方未形成勝投條件，之後牛棚又失守，因此無緣本季首勝。

  • 道奇先靠貝茲陽春砲開張，7局下再由貝茲帶動攻勢，寇爾與赫南德茲連續建功取得3：1領先；但8局上牛棚放火失掉3分，讓皇家以4：3反超。

  • 10局下皇家故意保送弗里曼與塔克後，對決孟西時被他掃出中外野再見安打，滿壘局面下送回致勝分的人是大谷翔平，道奇最終以5：4贏球。

道奇 MLB

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