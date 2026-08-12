MLB／太可愛的活動 白襪「教宗之夜」4萬頂教宗帽讓球迷瘋搶

球迷戴上白襪隊贈送的「教宗帽」，參與「教宗之夜」活動。(美聯社)

芝加哥 白襪隊11日在對戰辛辛那提紅人隊的比賽前舉辦「教宗 之夜」，原本僅準備2500頂教宗帽，因門票銷售迅速升溫，最終增加至至少4萬0615頂，吸引大批球迷提早到球場外排隊，活動聲勢遠超球團預期。

ESPN報導，白襪隊行銷主管布魯克斯博耶（Brooks Boyer）賽前表示，活動最初規模僅2500人，但很快發現遠遠不夠。「我們想不起來有什麼活動必須擴大到4萬人。」他說：「我可以確定，我以前從來沒有坐在這個位置上，為一件促銷品接受採訪。所以，這顯然是一個很棒的活動。」

眾所皆知，教廷首位美國籍教宗良14世（Pope Leo）來自芝加哥，還是白襪球迷。因此球團決定在11日對紅人隊的比賽前推出「贈帽」活動，延續這份緣分。

白襪隊總教練韋納布爾（Will Venable）也對「教宗之夜」表示期待：「聽起來今晚會有很多人到場。每當我們有機會慶祝教宗以及他對白襪隊的支持，我們都會積極參與。希望這能為我們今晚帶來一些好運。」

球團表示，目前準備超過4萬頂帽子，足以應付包括包廂在內的所有門票全部售出的情況。這場活動的熱度也創下白襪隊促銷活動少見的規模，球場開門前很久，場外就已出現排隊人潮。

不過，活動還有一個問題沒有答案：教宗本人知道這件事嗎？

博耶笑著說：「我不知道。確實有人曾與他交談，並聲稱他一直在關注白襪隊發生的一切。教宗良14世，如果你正在觀看……我希望你知道這件事。」

球迷戴上白襪隊贈送的「教宗帽」，參與「教宗之夜」活動。(美聯社)

球迷戴上白襪隊贈送的「教宗帽」，參與「教宗之夜」活動。(美聯社)