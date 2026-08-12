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MLB／太可愛的活動 白襪「教宗之夜」4萬頂教宗帽讓球迷瘋搶

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球迷戴上白襪隊贈送的「教宗帽」，參與「教宗之夜」活動。(美聯社)
球迷戴上白襪隊贈送的「教宗帽」，參與「教宗之夜」活動。(美聯社)

芝加哥白襪隊11日在對戰辛辛那提紅人隊的比賽前舉辦「教宗之夜」，原本僅準備2500頂教宗帽，因門票銷售迅速升溫，最終增加至至少4萬0615頂，吸引大批球迷提早到球場外排隊，活動聲勢遠超球團預期。

ESPN報導，白襪隊行銷主管布魯克斯博耶（Brooks Boyer）賽前表示，活動最初規模僅2500人，但很快發現遠遠不夠。「我們想不起來有什麼活動必須擴大到4萬人。」他說：「我可以確定，我以前從來沒有坐在這個位置上，為一件促銷品接受採訪。所以，這顯然是一個很棒的活動。」

眾所皆知，教廷首位美國籍教宗良14世（Pope Leo）來自芝加哥，還是白襪球迷。因此球團決定在11日對紅人隊的比賽前推出「贈帽」活動，延續這份緣分。

白襪隊總教練韋納布爾（Will Venable）也對「教宗之夜」表示期待：「聽起來今晚會有很多人到場。每當我們有機會慶祝教宗以及他對白襪隊的支持，我們都會積極參與。希望這能為我們今晚帶來一些好運。」

球團表示，目前準備超過4萬頂帽子，足以應付包括包廂在內的所有門票全部售出的情況。這場活動的熱度也創下白襪隊促銷活動少見的規模，球場開門前很久，場外就已出現排隊人潮。

不過，活動還有一個問題沒有答案：教宗本人知道這件事嗎？

博耶笑著說：「我不知道。確實有人曾與他交談，並聲稱他一直在關注白襪隊發生的一切。教宗良14世，如果你正在觀看……我希望你知道這件事。」

球迷戴上白襪隊贈送的「教宗帽」，參與「教宗之夜」活動。(美聯社)
球迷戴上白襪隊贈送的「教宗帽」，參與「教宗之夜」活動。(美聯社)

球迷戴上白襪隊贈送的「教宗帽」，參與「教宗之夜」活動。(美聯社)
球迷戴上白襪隊贈送的「教宗帽」，參與「教宗之夜」活動。(美聯社)

精華 FAQ

  • 球團一開始只規劃2500頂教宗帽，屬於小規模贈品活動，但隨著門票銷售迅速升溫，需求暴增，最後不得不大幅擴充供應。

  • 白襪隊最終準備超過4萬頂帽子，官方表示至少有4萬0615頂，足以應付全場售罄。活動也引來大量球迷提前到球場外排隊。

  • 因教宗良14世來自芝加哥且是白襪球迷，球團藉比賽前的贈帽活動向他致意。教練與主管都希望這份熱鬧能替球隊帶來好運。

MLB 芝加哥 教宗

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