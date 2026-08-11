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MLB／迪亞茲終於沒砸鍋 道奇連打美中爐主皇家都只能險勝

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊終結者迪亞茲連兩場救援砸鍋，終於守住了。(美聯社)
道奇隊終結者迪亞茲連兩場救援砸鍋，終於守住了。(美聯社)

道奇隊終結者迪亞茲（Edwin Díaz）連兩場救援砸鍋，10日終於守住了！此役演出三上三下、不開劇場，道奇以6：5力克美聯中區墊底的皇家隊。先發投手史庫柏（Tarik Skubal）投5局失3分，無關勝敗，還未取得轉戰道奇後的第一勝。

史庫柏身披道奇球衣的初登板在5日客場面對小熊隊先發6局失2分吞敗，10日回家迎戰皇家，首度在道奇以主隊選手身分出賽，以95球投5局被敲4安打、失3分，送出6次三振。

史庫柏一局上因洛夫丁（Nick Loftin）、卡利安諾（Jac Caglianone）安打串連掉分，第三局再被卡利安諾狙擊兩分砲，道奇一度處於0：3落後。

道奇三局下費杜西亞（Hunter Feduccia）、大谷翔平兩支二壘打先開張分數，弗里曼（Freddie Freeman）安打送回大谷，追近到只落後1分，第六局孟西（Max Muncy）滿壘敲出二壘打清壘，幫助道奇逆轉為5：3。

道奇好不容易領先，再度上演8月熟悉的劇本，崔爾（Jack Dreyer）第七局遭伊斯貝爾（Kyle Isbel）敲出兩分砲追平。

道奇七局下由大谷翔平的安打開啟攻勢，盜上二壘，弗里曼隨後敲單場第3安送回超前分；九局上6：5領先交到迪亞茲手中，連抓3個出局數，收下本季第6次救援成功。

精華 FAQ

  • 迪亞茲在9局上接手時，連續解決3名打者，完成三上三下，沒有再出現失分或亂流，順利收下本季第6次救援成功。

  • 道奇一度以0：3落後，先靠費杜西亞與大谷翔平的二壘打追分，再由弗里曼安打帶回分數，之後第6局靠滿壘二壘打反超。

  • 史庫柏投5局被敲4安打、失3分，送出6次三振，表現不差但無關勝敗；因為道奇後續牛棚再度被追平，勝投資格也沒能轉成勝利。

大谷翔平 MLB 道奇

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