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MLB／2019年美聯打擊王33歲退役 安德森：棒球讓我痛苦

記者陳宛晶／即時報導
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年僅33歲的2019年美聯打擊王安德森決定退役。(路透)
年僅33歲的2019年美聯打擊王安德森決定退役。(路透)

2019年美聯打擊王安德森（Tim Anderson），年僅33歲決定退役，他說棒球帶給自己很多美好回憶，但也帶來很多痛苦，「光是講到棒球，就讓我焦慮，就連現在都在冒汗。」接下來想過不一樣的人生，他說：「早上醒來陪在孩子身邊，過屬於自己的人生，這比在棒球場去取悅別人重要得多。」

▲ 影片來源：X平台＠Barstool Sports（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

安德森10年生涯效力白襪8季，以及馬林魚、天使隊各1季，以0.276打擊率敲出1088安、98轟、122盜，去年季中遭天使釋出後待業至今，10日正式宣布引退消息。

「我曾努力過，但身體已經無法像過去那樣運作。」安德森說：「我依然熱愛比賽，但這同時也帶給我很多痛苦，所以回去打球已經不是我現在該做的事。」

若說安德森的生涯代表作之一，肯定有2021年「夢幻成真」玉米田之戰面對洋基隊的再見轟，他也說：「能那樣結束比賽的感覺很棒，那一刻直到現在仍有人記得，即使過了5年，還有人在討論這件事。」

另一生涯時刻則是與守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）的互毆事件，大聯盟官方X公布安德森的引退消息，大半留言都在回顧當年這場全武行，當時兩人都朝對方揮拳，安德森被KO倒地，轉播台上轉播氛圍也從棒球賽瞬間變拳擊台，激昂高喊：「Down goes Anderson（安德森被擊倒了）」成為名場面。

有球迷寫著：「正式引退日：2026年8月10日；非正式引退日2023年8月5日」、「真慘，大部分人記得的都是他被拉米瑞茲擊倒了」、「拉米瑞茲在幾年前就已經讓他退休了」、「挨了拉米瑞茲的拳頭後，他就回不到從前了」。

精華 FAQ

  • 他表示自己雖然仍熱愛比賽，但身體已無法像過去那樣運作，心理上也對棒球產生焦慮與痛苦，因此認為回去打球已不是現在該做的事。

  • 他生涯10年效力白襪8季，另有馬林魚與天使各1季，累積0.276打擊率、1088安、98轟與122盜，去年季中遭天使釋出後一直待業。

  • 一是2021年面對洋基的玉米田之戰再見轟，至今仍被討論；二是與Jose Ramirez互毆後被擊倒，成為大聯盟社群與球迷熱議的名場面。

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