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MLB／官網慶幸不再對決響尾蛇 道奇未獲分區冠軍就是歷史性崩盤

記者藍宗標／即時報導
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道奇隊陷入本季最大低潮。（路透）
道奇隊陷入本季最大低潮。（路透）

道奇隊陷入本季最大低潮，9日在客場以2：4不敵響尾蛇隊，吞下最近9場比賽第8敗；官網直言，道奇帶著系列賽失利離開亞利桑納州，如果要說「有什麼值得慶幸之處」，或許就是例行賽不會再碰到響尾蛇。

大聯盟同區球隊每年對戰13場，一共進行4次系列賽，道奇對響尾蛇前兩次5勝2敗，再來卻是1勝5敗，最近7場次交手輸掉6場，本季確定6勝7敗結束。

道奇目前戰績70勝48敗，仍在國聯西區穩居龍頭，響尾蛇63勝56敗居次，落後7.5場勝差，在國聯外卡和費城人隊並列第2；官網特別提到，道奇、響尾蛇不會再交手，除非這兩支國聯西區球隊又在10月碰面。

道奇最近對紅襪、小熊、響尾蛇3連戰只有1勝8敗，本季首次連續輸掉3個系列賽，9日先發投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）前兩局就失4分，一路落後到比賽結束，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「開賽落後4分，這種感覺絕對不好受，但這不能成為藉口，必須調整心態設法得分。」

道奇雖在分區大幅領先，但官網以去年老虎隊為例，在美聯中區領先達14場勝差，最終化為烏有，把分區冠軍讓給守護者隊，創下相當尷尬的紀錄；史上第2嚴重的領先優勢遭逆轉發生在1951年，道奇一度領先13場勝差，最終把國聯冠軍讓給巨人隊，今年如果未能保住分區冠軍頭銜，將會是歷史性崩盤。

道奇本季還有44場例行賽，球員並不認為目前低潮會演變成長期困擾，明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）說：「我們是一支優秀的球隊，大家心裡並不擔心。」

官網指出，道奇表現平平的狀態其實持續已久，遠不止最近這段時間，過去42場比賽勝率只為5成，總得分還比失分少7分，不過從整個賽季來看，淨勝分138在大聯盟排名第2，只落後釀酒人隊的141分。

官網強調，道奇對這種局面並不陌生，去年7月3日一度在分區領先9場勝差，成為例行賽最大優勢，但在8月兩度被教士隊短暫搶走領先地位；儘管道奇重整旗鼓，最近13個球季第12次奪下分區冠軍，最終成功衛冕世界大賽冠軍，但在例行賽衝刺階段確實承受一定壓力。

羅伯茲說：「別再管9日失利，回家調整一下，重新打出精采表現，我不會為輸球找任何藉口。」

精華 FAQ

  • 道奇本季對響尾蛇前兩次取得5勝2敗，但後段卻只剩1勝5敗，最近7場輸了6場，9日再度落敗後，本季確定以6勝7敗結束對戰。

  • 因為道奇目前雖仍在國聯西區領先，但官網引用歷史案例指出，大幅領先卻被逆轉會非常尷尬；若今年守不住分區，將被視為歷史性崩盤。

  • 總教練羅伯茲認為失利不能找藉口，要求球隊回家調整心態再出發；弗里曼則表示球隊仍是優秀隊伍，大家對現況並不感到擔心。

道奇 MLB 費城

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