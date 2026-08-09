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MLB／大谷翔平4支0、吞2K 道奇又輸響尾蛇創本季最慘紀錄

記者藍宗標／即時報導
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大谷翔平4次打數掛零、被三振兩次，全隊一共吞下11K。（路透）
大谷翔平4次打數掛零、被三振兩次，全隊一共吞下11K。（路透）

響尾蛇隊左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）9日先發7局失兩分，隊友在前兩局就攻下4分奠定勝基，終場以4：2擊敗道奇隊，在主場以2勝1敗贏得系列賽，本季13次交手結束，也以7勝6敗占優勢。

羅德里奎茲用115球完成7局任務，被揮出5支安打、出現兩次保送，投出9次保送，本季戰績升至11勝4敗、防禦率2.70。

響尾蛇打線面對道奇先發左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski），首局就靠馬提（Ketel Marte）兩分砲取得領先，這是他本季第20轟，連續4季達到這個數字，成為致勝一擊。

響尾蛇2局下再靠兩支安打、道奇失誤攻下兩分，拉大到4：0領先；羅布勒斯基控球不穩，只投3.1局被揮出6支安打、出現3次保送，吞敗後掉到11勝4敗、防禦率3.44。

道奇近況陷入低潮，8日在3連戰第2戰以2：1獲勝，終止本季最長7連敗，9日又一路處於劣勢輸球，最近對紅襪、小熊、響尾蛇3連戰只有1勝8敗，本季首次連續輸掉3個系列賽。

兩隊9日都是6支安打，道奇3局上靠帕赫斯（Andy Pages）二壘打攻下第1分，6局上用靠塔克（ Kyle Tucker）三壘打追回1分，還是無法挽回戰局，開路先鋒大谷翔平4次打數掛零、被三振兩次，全隊一共吞下11K。

道奇目前戰績70勝48敗，仍在國聯西區穩居龍頭，響尾蛇63勝56敗居次，落後7.5場勝差；道奇明天回到洛杉磯主場對決皇家隊，推出史庫柏（Tarik Skubal）登板先發，將是轉隊後首次在道奇球場亮相。

精華 FAQ

  • 響尾蛇在首局就靠Ketel Marte的2分砲先馳得點，後續又在第2局利用安打與道奇失誤再添2分，早早建立4：0優勢，成為整場勝負分水嶺。

  • Justin Wrobleski只投3.1局，被敲6支安打、送出3次保送，失掉4分後吞下敗投，戰績降為11勝4敗，防禦率也上升到3.44，未能替球隊止血。

  • 大谷翔平此役4打數無安打並吞下2次三振，道奇全隊也有11K，最近對紅襪、小熊與響尾蛇3連戰只拿1勝8敗，還首次連續輸掉3個系列賽。

大谷翔平 道奇 MLB

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