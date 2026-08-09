MLB／光芒跟進道奇 美聯首支70勝球隊穩居龍頭

光芒隊帕拉修斯（左）6局打出2分打點安打。(路透)

美聯戰績最強的光芒隊，周六在西雅圖 對水手隊之戰，6局上靠帕拉修斯（Richie Palacios）關鍵安打攻下兩分打點，成為致勝一擊，終場以3：2獲勝，最近拚出5連勝，成為美聯首支拿到70勝的球隊。

道奇 隊周六在10局上靠大谷翔平內野安打攻下超前分，終場以2：1險勝響尾蛇隊，終止本季最長7連敗，繼釀酒人、勇士隊之後，成為大聯盟第3支奪下70勝的球隊，光芒不到半小時後也跟進。

光芒採用投手車輪戰，7名投手被揮出8支安打，聯手保住江山；水手一壘手奈勒（Josh Naylor）包辦3安，2、7局下轟出陽春砲，締造單場雙響砲紀錄，本季達到10支全壘打，還是無法改變戰局，水手吞下3連敗。

光芒最近10場比賽拚出8勝，本季戰績升至70勝46敗，也是美聯唯一勝率超過6成的球隊，在大聯盟排名第2，只落後釀酒人的73勝44敗，勇士、道奇70勝47敗並列第3；美聯外卡競爭激烈，洋基、紅襪、遊騎兵隊分居前3名，第4到9名雙城、守護者、老虎、金鶯、水手、藍鳥隊勝率都未達5成，但只落後遊騎兵1.5到3.5場勝差，還有機會爭取季後賽門票。