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MLB／光芒跟進道奇 美聯首支70勝球隊穩居龍頭

記者藍宗標／即時報導
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光芒隊帕拉修斯（左）6局打出2分打點安打。(路透)
光芒隊帕拉修斯（左）6局打出2分打點安打。(路透)

美聯戰績最強的光芒隊，周六在西雅圖對水手隊之戰，6局上靠帕拉修斯（Richie Palacios）關鍵安打攻下兩分打點，成為致勝一擊，終場以3：2獲勝，最近拚出5連勝，成為美聯首支拿到70勝的球隊。

道奇隊周六在10局上靠大谷翔平內野安打攻下超前分，終場以2：1險勝響尾蛇隊，終止本季最長7連敗，繼釀酒人、勇士隊之後，成為大聯盟第3支奪下70勝的球隊，光芒不到半小時後也跟進。

光芒採用投手車輪戰，7名投手被揮出8支安打，聯手保住江山；水手一壘手奈勒（Josh Naylor）包辦3安，2、7局下轟出陽春砲，締造單場雙響砲紀錄，本季達到10支全壘打，還是無法改變戰局，水手吞下3連敗。

光芒最近10場比賽拚出8勝，本季戰績升至70勝46敗，也是美聯唯一勝率超過6成的球隊，在大聯盟排名第2，只落後釀酒人的73勝44敗，勇士、道奇70勝47敗並列第3；美聯外卡競爭激烈，洋基、紅襪、遊騎兵隊分居前3名，第4到9名雙城、守護者、老虎、金鶯、水手、藍鳥隊勝率都未達5成，但只落後遊騎兵1.5到3.5場勝差，還有機會爭取季後賽門票。

精華 FAQ

  • 光芒在6局上靠帕拉修斯敲出關鍵安打，一口氣帶回2分打點，最終以3：2力退水手，延續5連勝，也成為美聯第一支拿到70勝的球隊。

  • 道奇在10局上由大谷翔平擊出內野安打，送回超前分，終場以2：1險勝響尾蛇，成功終止本季最長7連敗，並成為大聯盟第3支70勝球隊。

  • 光芒目前戰績為70勝46敗，是美聯唯一勝率超過6成的球隊，在大聯盟排名第2，僅次於釀酒人的73勝44敗；美聯外卡也仍有多隊陷入激烈競爭。

道奇 MLB 西雅圖

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