MLB／遺憾沒再多投幾局 山本由伸無緣勝投「贏球最重要」

道奇隊日籍山本由伸周六先發出戰響尾蛇隊，主投5.2局無失。(路透)

道奇 隊日籍山本由伸 周六先發出戰響尾蛇隊，主投5.2局無失分，但打線依舊不挺，無緣本季第12勝，好在道奇最終仍在延長賽以2：1拿下勝利，終止本季最長7連敗，山本由伸鬆一口氣地說：「總之，能夠贏球就是最重要的。」

球隊陷入本季最長連敗低潮，山本由伸周六銜命先發，賽後他透露：「因為一直在連敗，所以無論如何都想在今天的比賽中設法贏下來，大家也都有同樣的想法，我覺得全隊團結一心，直到最後都打了一場很好的比賽。」

山本由伸主投5.2局用了107球，只被敲3支安打，有3次四壞球保送和1次觸身球，送出6次三振，沒有失分，但退場時道奇仍沒有攻下分數，無關勝敗。道奇隊雖在8局上攻回1分，卻因終結者守護神狄亞茲（Edwin Diaz）後援放火，直到延長賽第10局才靠大谷翔平敲致勝安辛苦勝出。

對於投球狀況，山本由伸表示，自己確實能夠放開來投、進攻好球帶，整體的投球動作很好，投球力量感也很不錯，直球能投到很好的位置、球質也很好，「整場都帶著自信投球。」但他也提到：「如果要說遺憾的話，當然希望能再多投幾局。」

山本由伸在7月底時曾遇身體不適，體重也因此下降，但周六被問及此事，山本由伸表示，這是在前一次先發前所發生的，「現在沒有問題，都恢復了，而且一直有持續在訓練。」他指出，目前身體已經恢復很多了，但還不到完全恢復的狀態，「總之能夠持續訓練，我覺得這一點非常好。」