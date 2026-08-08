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MLB／薛則K掉國聯全壘打王史瓦柏 三振數3516次居史上第10

記者藍宗標／即時報導
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藍鳥隊42歲老將薛則8日對費城人隊先發5.1局，被揮出5支安打失兩分、投出4K，...
藍鳥隊42歲老將薛則8日對費城人隊先發5.1局，被揮出5支安打失兩分、投出4K，生涯奪三振數3516次。(路透)

藍鳥隊42歲老將薛則（Max Scherzer），今天對費城人隊先發5.1局，被揮出5支安打失兩分、投出4K，生涯奪三振數3516次，超越華盛頓參議員隊傳奇球星強森（Walter Johnson），獨居史上第10位，藍鳥打到延長11局以7：5獲勝。

薛則6局下三振國聯全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber），投出生涯19年重大紀錄，接下來面對透納（Trea Turner）、哈波（Bryce Harper）被連續轟出陽春砲，在2：2平手時退場，本季戰績仍是1勝4敗，防禦率從7.92降到7.25。

薛則生涯對費城人投出255次三振，不但是這位3屆塞揚獎投手對戰敵隊最佳紀錄，費城人主場「市民銀行球場」從2004年用至今，他在這裡飆出116K，也是客隊投手最多K，

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）今天賽前說：「只要了解薛則這個人，知道他的性格，就會把那些伴隨他的光環，包括數據、三振數、世界大賽冠軍、塞揚獎拋諸腦後，因為他的骨子裡依然極具好勝心。」

史奈德表示，能躋身史上任何榜單前10名，真的很了不起，薛則生涯取得很多成就，很幸運能參與其中一小部分。

藍鳥今天出現10支安打，包括1局上小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）陽春砲，11局上路克斯（Nathan Lukes）致勝兩分砲，客場3連戰前兩戰都贏球，確定在系列賽勝出。

精華 FAQ

  • 薛則先發5.1局拿下4K，生涯三振累計達3516次，正式超越Walter Johnson，獨居大聯盟史上第10位，寫下19年職業生涯的重要紀錄。

  • 他先三振國聯全壘打王Kyle Schwarber，但隨後被Trea Turner與Bryce Harper連續轟出陽春砲，在2：2平手時退場，藍鳥之後才靠牛棚與打擊取勝。

  • 藍鳥全場敲出10支安打，11局上由Nathan Lukes擊出致勝兩分砲，最終以7：5贏球；這場也是客場3連戰前2戰都拿下，確定先贏系列賽。

MLB

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