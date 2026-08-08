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MLB／紅襪終止9連勝 近11戰只輸運動家菜鳥強投強普

記者藍宗標／即時報導
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運動家菜鳥投手強普8日先發6局失兩分，飆出11次三振。(路透)
運動家菜鳥投手強普8日先發6局失兩分，飆出11次三振。(路透)

運動家菜鳥投手強普（Gage Jump）成為紅襪隊剋星，今天先發6局失兩分，飆出11次三振，優質表現領軍7：3獲勝，不但幫助運動家終止9連敗，也迫使紅襪中斷9連勝。

強普7月29日對紅襪投6局，只被揮出支安打，投出7次三振，幫助運動家4：3獲勝，接下來球隊一勝難求，直到今天才靠這位23歲左投止敗，單場奪三振11次也創個人最佳紀錄。

紅襪7月23日締造隊史近80年最長15連勝紀錄，官網特別提到，紅襪今天在主場芬威球場出賽，眼看就要在不到3周的時間內，第2次取得兩位數連勝，卻碰上最近11場比賽唯一擊敗他們的投手。

強普用100球完成6局任務，被揮出6支安打、出現兩次保送，1局下失兩分，接下來一路封鎖紅襪打線；運動家從第4局到第7局連續得分，一共攻下6分奠定勝基，終場以4分之差獲勝；強普本季對戰紅襪兩場都拿到勝投，戰績5勝7敗、防禦率4.46。

紅襪菜鳥投手班奈特（Jake Bennett）先發5.1局，被揮出5支安打、出現3次保送，失4分吞敗，繼7月29日不敵運動家後，生涯二度對決又吞敗，本季戰績7勝5敗、防禦率3.17。

精華 FAQ

  • 強普先發6局，用100球被敲6安、2次保送，失2分但狂飆11次三振，展現壓制力，並以優質投球帶領運動家拿下勝利。

  • 運動家靠這勝結束9連敗，成功止血；紅襪則在主場吞敗，近來的9連勝就此中斷，也無緣在短期內再度挑戰雙位數連勝。

  • 班奈特先發5.1局，被敲5安、出現3次保送，失4分吞敗，與7月29日一樣不敵運動家，成為球隊止步連勝的另一個關鍵原因。

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