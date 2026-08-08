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MLB／迪亞茲砸鍋是否換人關門 道奇教頭：其他人也沒多好

記者陳宛晶／即時報導
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洛杉磯道奇隊迪亞茲7日面對亞利桑納響尾蛇隊關門失敗。(美聯社)
洛杉磯道奇隊迪亞茲7日面對亞利桑納響尾蛇隊關門失敗。(美聯社)

道奇隊有機會畫上句點的連敗，昨天在九局下遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）兩分砲一棒摧毀，終場以3：4不敵響尾蛇隊。守護神迪亞茲（Edwin Díaz）關門砸鍋，賽後被問到是否考慮終結者換人，總教練羅伯茲（Dave Roberts）直白回應：「其他人投得也沒多好。」

道奇此役由日籍投手佐佐木朗希繳出6局失2分優質先發，打線在第八局靠帕赫斯（Andy Pages）敲陽春砲，首度超前戰局，取得3：2領先。

道奇後防危機四伏，第八局推出史考特（Tanner Scott），兩出局後釀成滿壘，及時K掉亞瑞納多（Nolan Arenado）解危；第九局迪亞茲也以保送開局，這回危機無法再過關，一出局後遭瓦德史密特兩分砲一棒終結戰線，道奇慘吞7連敗。

羅伯茲表示，「1場敗仗就是1場敗仗，當然以再見的方式輸掉比賽感覺不會好受。今天不管在哪個方面，我們的發揮都不夠好，但能讓自己處於贏球的有利位置，很可惜最終沒能拿下來。」

迪亞茲7月底剛從傷兵名單回歸，近兩場登板都掉分，是否考慮換人關門？羅伯茲說：「老實說，這也得看看有什麼選項，其他投手目前也沒有投得多好，我不覺得現在有明確的替代人選。」

精華 FAQ

  • 佐佐木朗希先發6局失2分，帕赫斯第8局轟出陽春砲讓道奇以3：2超前；但9局下迪亞茲被瓦德史密特擊出兩分砲，最終以3：4遭逆轉。

  • 羅伯茲認為目前不必急著換人，因為其他牛棚投手近況也不理想。他直言現階段看不到明確替代人選，是否變動終結者仍要再觀察。

  • 道奇此役不但錯失終結連敗機會，還吞下7連敗，牛棚在第8、9局都出現危機。迪亞茲回歸後連兩場失分，也讓終結者信任度再受考驗。

道奇 MLB 佐佐木朗希

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