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MLB／地獄8月未完…迪亞茲挨再見2分砲 道奇慘吞7連敗

記者陳宛晶／即時報導
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響尾蛇瓦德史密特敲出再見兩分砲。（美聯社）
響尾蛇瓦德史密特敲出再見兩分砲。（美聯社）

道奇隊的地獄8月還沒看到終點，7日以3：2領先進入九局下，守護神迪亞茲（Edwin Díaz）遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）敲出再見兩分砲，終場以3：4輸給響尾蛇隊，慘吞7連敗。

▲ 影片來源：X平台＠Arizona Diamondbacks（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

道奇日籍投手佐佐木朗希繳出優質先發，投6局共用86球，被敲4安打、失2分，先在二局下遭亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出陽春砲，第五局保送後被培多莫（Geraldo Perdomo）敲三壘打掉分。

響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）前5局未失分，道奇六局上前4位打者都上壘，但艾德曼（Tommy Edman）遭到牽制出局，僅在一出局、滿壘局面由弗里曼（Freddie Freeman）的二壘方向滾地球送回1分，未能形成大局。

凱利先發5.2局僅被敲2安打、失1分，帶著2：1領先退場，響尾蛇啟動牛棚，道奇第七局先以3支安打串連追平2：2，第八局由帕赫斯（Andy Pages）敲陽春砲，道奇此役首度超前戰局。

道奇第八局推出史考特（Tanner Scott），兩出局後釀成滿壘，K掉亞瑞納多解危，第九局迪亞茲也以保送開局，這回危機無法再過關，一出局後遭瓦德史密特兩分砲一棒終結戰線。道奇從7月31日起就沒贏過，慘吞7連敗。

精華 FAQ

  • 道奇原本以3：2領先進入九局下，但守護神迪亞茲先保送開局後，隨即被瓦德史密特轟出再見2分砲，終場以3：4落敗。

  • 佐佐木朗希先發6局，用86球被敲4安打、失2分，雖然挨了亞瑞納多陽春砲，也在第五局再掉1分，但整體仍屬優質先發。

  • 道奇六局上靠滿壘機會追回1分，第七局以3支安打串連扳平2：2，第八局再由帕赫斯轟陽春砲首度超前，卻仍守不住勝果。

道奇 MLB 佐佐木朗希

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