MLB／地獄8月未完…迪亞茲挨再見2分砲 道奇慘吞7連敗

響尾蛇瓦德史密特敲出再見兩分砲。（美聯社）

道奇 隊的地獄8月還沒看到終點，7日以3：2領先進入九局下，守護神迪亞茲（Edwin Díaz）遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）敲出再見兩分砲，終場以3：4輸給響尾蛇隊，慘吞7連敗。

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道奇日籍投手佐佐木朗希 繳出優質先發，投6局共用86球，被敲4安打、失2分，先在二局下遭亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出陽春砲，第五局保送後被培多莫（Geraldo Perdomo）敲三壘打掉分。

響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）前5局未失分，道奇六局上前4位打者都上壘，但艾德曼（Tommy Edman）遭到牽制出局，僅在一出局、滿壘局面由弗里曼（Freddie Freeman）的二壘方向滾地球送回1分，未能形成大局。

凱利先發5.2局僅被敲2安打、失1分，帶著2：1領先退場，響尾蛇啟動牛棚，道奇第七局先以3支安打串連追平2：2，第八局由帕赫斯（Andy Pages）敲陽春砲，道奇此役首度超前戰局。

道奇第八局推出史考特（Tanner Scott），兩出局後釀成滿壘，K掉亞瑞納多解危，第九局迪亞茲也以保送開局，這回危機無法再過關，一出局後遭瓦德史密特兩分砲一棒終結戰線。道奇從7月31日起就沒贏過，慘吞7連敗。