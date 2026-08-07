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MLB／史庫柏告白「想回底特律」挨轟虛情 老虎球迷：當我們笨蛋？

記者陳宛晶／即時報導
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史庫柏對於重返老虎抱持開放態度，「我希望在底特律打完我的生涯，我當然願意再與老虎...
史庫柏對於重返老虎抱持開放態度，「我希望在底特律打完我的生涯，我當然願意再與老虎簽約，希望11月季後賽結束後可以重啟談判，看看事情如何發展，我希望老虎會參與談約，因為我很想回去。」(美聯社)

塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）透過交易轉戰道奇隊，告別「虎王」名號，將在今年季後成為自由球員的他，被問到重返老虎的可能性，直言：「我真的很希望可以回去」。看在許多虎迷眼中，這段真情發言顯得假意，有人回應：「我們不是笨蛋」、「滿嘴說自己想留在這裡，經紀人卻在背地裡做相反的事」。

史庫柏效力老虎7季打下62勝，連奪兩屆美聯塞揚，而隨著他即將在季後取得自由球員資格，老虎將他上架求售，最終與道奇達成交易。

史庫柏在「Pardon My Take」節目中聊到，自己原本的預期是，今年的老虎是一支能打進世界大賽的球隊，自己以為會跟著團隊一起拚，在世界大賽擊敗任何球隊。確定被交易後，他與隊友們告別，「很多人都是我要好的朋友，我很討厭哭，平常很少落淚，但我這次哭了。」

他對於重返老虎抱持開放態度，「我希望在底特律打完我的生涯，我當然願意再與老虎簽約，希望11月季後賽結束後可以重啟談判，看看事情如何發展，我希望老虎會參與談約，因為我很想回去。」

對於這段發言，老虎球迷並不埋單，影片底下有許多吐槽留言，「說想終生在老虎的是他，拒絕協商延長合約的也是他。Tarik，我們不是笨蛋」、「史庫柏是這座城市史上最大混蛋，滿嘴說想待在這裡，希望球隊補強，結果經紀人背地裡做相反的事」、「可憐的史庫柏，搞得好像自己是被迫離開一樣」。

老虎棒球部門總裁哈里斯（Scott Harris）在交易大限後受訪提到，曾有一次向史庫柏提出延長合約，但他的經紀人波拉斯（Scott Boras）直接打槍，表明他絕對會進入自由市場。

波拉斯對此則是反駁，老虎是在2024年季後提出4年7500萬美元延長合約，「我建議他，簽8年對老虎來說會比較划算，因為這會涵蓋到2年薪資仲裁、6年自由球員年份。」而老虎無意開到那麼長的合約。波拉斯也強調，自己並未提過史庫柏想要進市場試水溫。

精華 FAQ

  • 他在節目中表示，自己希望未來能回到底特律，並願意再與老虎簽約，盼在11月季後賽結束後重啟談判，看看雙方是否有機會重新合作。

  • 許多球迷認為他先前口頭上說想留隊，實際上卻透過經紀人拒絕延長合約協商，因此對他如今高喊想回來感到不信任，甚至直接批評他言行不一致。

  • 球團總裁哈里斯表示曾提過延長合約，但遭波拉斯拒絕；波拉斯則稱老虎曾開出4年7500萬美元，自己建議更長約卻未被接受，雙方說法並不一致。

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