MLB／李灝宇替補2支0 連3場未先發安打卡關「51」

老虎隊台灣好手李灝宇(右)6日替補上場先後鎮守二壘、三壘。(美聯社)

老虎隊今天以11：0大勝水手隊，在這波3連勝取得2勝，台灣好手李灝宇今天替補上場先後鎮守二壘、三壘，2打數沒有安打，他在這波3連戰都未先發，合計3打數沒有安打，安打累積暫時卡關「51」。

水手在這波3連戰全數都推出右投先發，老虎皆未將李灝宇排入打線，此役在七局下才接替托瑞斯（Gleyber Torres）的二壘防區，該局參與一次雙殺守備。

李灝宇在第八局的首打席面對左投辛普森（Josh Simpson），纏鬥8球，一度因自打球倒地，最終打向三壘界外區遭到接殺。

水手面對0：8落後，在九局上推出野手登板，由外野手羅布雷斯（Victor Robles）站上投手丘，老虎該局再進攻9人次、攻下3分，李灝宇在一出局、滿壘時上場打擊，打向左外野的飛球飛行距離291呎遭到接殺，無緣以高飛犧牲打賺打點。

李灝宇眼前要挑戰的紀錄是張育成2021年的單季54安單季台將最多安打紀錄，在這波3連戰前已經累積51安，這波系列賽只獲得3打席、沒有安打進帳。