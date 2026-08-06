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MLB／阿拉斯跳過捕手阻殺但踩不到本壘 速速決定算了

記者陳宛晶／即時報導
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阿拉斯。(美聯社)
阿拉斯。(美聯社)

費城人隊今天以7：3擊敗國民隊，甫交易轉隊的強打阿拉斯（Luis Arraez）單場雙安，改披費城人球衣的前3戰都有安打、打點，此役還出現一次逃避雖可恥但有用的跑壘。

▲ 影片來源：X平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這記爆笑play出現在一局下，阿拉斯的二壘打先幫球隊開張分數，波姆（Alec Bohm）補上二壘打，三壘上的哈波（Bryce Harper）輕鬆跑回分數，阿拉斯則是過三壘跑到一半球已回傳。神奇的是，阿拉斯靈巧跳躍後閃過捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）的手套，但想回頭踩壘時，只能與魯伊茲玩起老鷹抓小雞，他在左閃右躲後知道自己已經沒戲，決定乖乖轉身回到板凳區。

許多社群網站都分享這次趣味性十足的play，「Baseball Is Dead」寫道：「阿拉斯做出商業決定」，MLB官方寫著：「阿拉斯在本壘前跳過了捕手，但決定乖乖回到板凳區」，Jomboy Media寫著：「阿拉斯跳過了捕手，試著用假動作晃過捕手，最終還是放棄了。」

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