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MLB／馬林魚「雙人助攻」全壘打 勇士亞古納賺到兩分砲嚇到傻住

記者陳宛晶／即時報導
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亞古納。 (路透)
亞古納。 (路透)

助攻全壘打或許已看過不少案例，但雙人版本的助攻全壘打鐵定稀奇，今天勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr. ）就得到了兩位馬林魚隊外野手的幫忙，敲出一發兩分砲。

▲ 影片來源：X平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

兩隊今天在勇士主場過招，勇士三局下攻勢從兩出局後展開，包德溫（Drake Baldwin）敲安後，亞古納打向中左外野的深遠飛球，中外野手魯伊茲（Esteury Ruiz）、左外野手赫南德茲（Heriberto Hernández）都朝球而去，魯伊茲的手套碰到球，但兩人在牆前相撞，衝擊力道讓他無法穩穩接球，小白球一個彈跳後翻越全壘打牆。

兩人當下還在找球，不確定球已經攀牆而過，亞古納則是一臉呆萌，睜大圓滾滾的眼睛，雙手僵在肚子前，還不知道自己賺到了一支全壘打，跟一壘指導教練確認後才繼續跑壘。

魯伊茲一度懊惱雙手靠牆，赫南德茲則是雙手叉腰，根據邁阿密當地媒體指出，這僅是兩人第11次同場擔任先發中外野手、左外野手，這次溝通當機，直接送給對手一支全壘打。

罕見的一球，有球迷留言：「看起來這球免費搭上了直達觀眾席的特快車」、「這是大都會在演馬林魚嗎？」

精華 FAQ

  • 亞古納在3局下擊出中左外野深遠飛球，馬林魚中外野手魯伊茲與左外野手赫南德茲同時追球卻在牆前相撞，球先碰手套再彈牆而出，意外變成2分砲。

  • 因為不是單一守備失誤，而是2名外野手同時判斷失準又彼此碰撞，等於兩人一起把球送出全壘打牆外，所以被稱作罕見的雙人版本助攻全壘打。

  • 他原本還一臉呆住，雙手僵在肚子前，不確定球是否已經出牆，直到向一壘指導教練確認後才開始跑壘，畫面相當逗趣。

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