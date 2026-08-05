MLB／勝投王格雷領軍紅襪衝出7連勝 村上宗隆熄火連4戰未開轟

格雷。(路透)

紅襪隊近況驚人，讓敵隊吃足苦頭，王牌投手格雷（Sonny Gray）今天對白襪隊先發6局無失分，優質表現奪下本季第14勝，穩居美聯勝投王，紅襪終場4：0獲勝，連勝場次推進到7場。

白襪挑戰本季第60勝再度失利，但在美聯中區排名仍居第1。

格雷用83球完成6局任務，只被揮出3支安打，出現兩次保送，飆出8次三振，有效封鎖白襪打線，本季戰績升至14勝2敗，也是費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）之後，大聯盟本季第2位投出14勝的投手，防禦率2.78在美聯排名第5。

紅襪最近34場比賽狂贏29勝，7月23日追平隊史近80年最長15連勝紀錄，明星賽後氣勢處於高峰，19場比賽搶下16勝，這波7連勝包括客場對運動家隊兩勝、3連戰橫掃道奇隊，回到主場再贏白襪兩場、本季對戰5連勝，目前在美聯外卡排名第2，緊咬洋基隊。

白襪先發投手柏克（Sean Burke）投4.1局吞敗，被揮出5支安打，包括3局下阿布瑞尤（Wilyer Abreu）陽春砲、本季第20轟出爐；白襪日本重砲村上宗隆3次打數掛零，被三振、保送各1次，連續4場比賽未開轟，本季全壘打停在24支。