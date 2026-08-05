MLB／大谷本季首次單場雙響砲 道奇不敵小熊慘吞今年最長6連敗

大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平 首局首打席砲轟今永昇太、本季首次單場雙響砲，還是無法挽回道奇 隊輸球命運，今天對小熊隊3連戰又以6：7落敗，不但在芝加哥遭橫掃，而且吞下本季最長6連敗。

大谷1局上面對今永，在滿球數時把92英里速球轟上右外野看台，本季第11次、也是身披道奇球衣第29次首局首打席全壘打，超越傳奇球星羅培茲（Davey Lopes），躍居隊史第2，只落後貝茲（Mookie Betts）3次。

大聯盟單季最多首局首打席全壘打是費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）保有，2024年擊出15支，大谷再敲4支就能超越，也可取代貝茲成為隊史第1，寫下兩項新紀錄。

大谷今天5打數3安打、吞下兩次三振，8局上面對小熊後援投手澤弗楊（Ryan Zeferjahn），又把86英里橫掃球轟出兩分砲，本季第26轟幫助道奇追成1分差，還是無法改變輸球結果；這是道奇繼去年7月5到12日吞下7連敗後，近8年第2次至少嘗到6連敗。

道奇左投勞爾（Eric Lauer）先發4局被揮出11支安打，失6分吞敗，小熊開路先鋒阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）1局下還以顏色，也出現首局首打席全壘打，4局下追加兩分砲，也締造單場雙響砲紀錄，本季同樣26轟，全場5打數3安打、攻下4分打點，成為小熊贏球最大功臣。

今永先發5局被揮出8支安打，投出6次三振，唯一失分就是大谷陽春砲，本季戰績8勝9敗、防禦率3.60，小熊本季對戰巷道奇4勝2敗占上風。