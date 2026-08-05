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MLB／背叛大谷的男人 組頭稱水原賭癮驚人「無時無刻都在賭」

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MLB／背叛大谷的男人 組頭稱水原賭癮驚人「無時無刻都在賭」

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日本球星大谷翔平(左)遭到貼身翻譯水原一平(右)盜用帳戶案件，將翻拍為影集。(路...
日本球星大谷翔平(左)遭到貼身翻譯水原一平(右)盜用帳戶案件，將翻拍為影集。(路透資料照)

道奇隊球星大谷翔平的前翻譯水原一平，盜用大谷1700萬美元償還賭債案，近日再掀討論。曾替水原非法簽賭的地下莊家鮑耶（Mathew Bowyer）近日接受ESPN「30 for 30」播客節目「The Betrayal of Shohei Ohtani」專訪，形容水原的賭博行為「瘋狂至極（bananas）」，直言自己從未見過有人像他一樣日夜不停下注。

鮑耶因非法經營地下運動簽賭業務認罪，遭判處聯邦監獄12個月徒刑，今年5月服刑7個月後獲釋。他在節目中回憶，水原一平下注頻率高得驚人。

「他真的瘋狂，下注的數量多到不可思議。」鮑耶說，「他一直想把輸掉的錢贏回來，結果反而成了更差的賭徒，總是押注那些高賠率的選項。」

根據案件資料，水原一平最終承認盜取大谷翔平帳戶1700萬美元，用於償還積欠鮑耶的賭債；此外，他累計下注金額高達4100萬美元。鮑耶表示，即使事隔多年，仍對水原一平沉迷賭博的程度感到震驚。

「我自己下注已經比大部分人多了，但我會睡覺、也有自己的生活。」鮑耶說，「但水原幾乎整晚都在下注，無時無刻都在賭，我從來沒看過這種情況。」

水原一平利用大谷翔平遭盜用的資金，透過鮑耶至少下注1.9萬次。

鮑耶再次強調，大谷翔平本人並未參與任何非法簽賭活動，先前也曾向外界表示，大谷從未透過他下注。

另一方面，水原一平因銀行詐欺等罪名，已遭判處4年聯邦監禁，目前正在賓州服刑。

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