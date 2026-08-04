MLB／史庫柏轉隊首戰6局失2分、大谷翔平連8場安打 救不了道奇5連敗

史庫柏今天轉隊道奇後首戰繳出6局好投，被敲4支安打（1轟），失2分，有2次保送，送出6次三振，沒有獲得新隊友的火力支援，吞下本季第6敗。(美聯社)

道奇 隊在交易大限前網羅兩屆美聯塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal），今天披上道奇戰袍第一場先發，儘管繳出6局失2分的優質先發，也沒能幫助球隊走出近期的低潮，道奇全場僅4安、大谷翔平 4支1，終場以1：5不敵小熊隊，吞下本季最長5連敗。

史庫柏淚別老虎隊重磅降臨洛城，讓「宇宙道奇」的豪華輪值再升級，道奇不斷「砸錢買冠軍」的舉動也飽受批評。今天史庫柏迎接來到道奇後首場出賽，賽前數小時前一架飛機飛越小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）上空，拖著一面布條寫著「THE DODGERS RUINED BASEBALL（道奇毀了棒球）」。

道奇原本期望史庫柏的到來，能替球隊終止近期的4連敗，史庫柏今天轉隊後首戰，一出場就被球迷報以噓聲招呼，但他仍繳出6局好投，被敲4支安打（1轟），失2分，有2次保送，送出6次三振，沒有獲得新隊友的火力支援，吞下本季第6敗。

道奇今天在局上先靠塔克（Kyle Tucker）陽春砲先馳得點，這也成為全場唯一分數。小熊隊3局下史旺森（Dansby Swanson）砲轟史庫柏追平比數，6局下霍納（Nico Hoerner）適時安打敲回超前分。

道奇牛棚在史庫柏退場後持續失分，小熊隊在7局下多添2分，霍納在8局下再從狄亞茲（Edwin Diaz）手中轟出陽春砲擴大差距，小熊最終以4分差勝出，賞給道奇5連敗。

道奇日籍球星大谷翔平今天擔任開路先鋒、指定打擊，4打數敲出1支安打，近期連8場安打，打擊率升至2成93。