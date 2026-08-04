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MLB／史庫柏轉隊首戰6局失2分 救不了道奇5連敗

MLB／史庫柏轉隊首戰6局失2分、大谷翔平連8場安打 救不了道奇5連敗

記者葉姵妤／即時報導
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史庫柏今天轉隊道奇後首戰繳出6局好投，被敲4支安打（1轟），失2分，有2次保送，...
史庫柏今天轉隊道奇後首戰繳出6局好投，被敲4支安打（1轟），失2分，有2次保送，送出6次三振，沒有獲得新隊友的火力支援，吞下本季第6敗。(美聯社)

道奇隊在交易大限前網羅兩屆美聯塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal），今天披上道奇戰袍第一場先發，儘管繳出6局失2分的優質先發，也沒能幫助球隊走出近期的低潮，道奇全場僅4安、大谷翔平4支1，終場以1：5不敵小熊隊，吞下本季最長5連敗。

史庫柏淚別老虎隊重磅降臨洛城，讓「宇宙道奇」的豪華輪值再升級，道奇不斷「砸錢買冠軍」的舉動也飽受批評。今天史庫柏迎接來到道奇後首場出賽，賽前數小時前一架飛機飛越小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）上空，拖著一面布條寫著「THE DODGERS RUINED BASEBALL（道奇毀了棒球）」。

道奇原本期望史庫柏的到來，能替球隊終止近期的4連敗，史庫柏今天轉隊後首戰，一出場就被球迷報以噓聲招呼，但他仍繳出6局好投，被敲4支安打（1轟），失2分，有2次保送，送出6次三振，沒有獲得新隊友的火力支援，吞下本季第6敗。

道奇今天在局上先靠塔克（Kyle Tucker）陽春砲先馳得點，這也成為全場唯一分數。小熊隊3局下史旺森（Dansby Swanson）砲轟史庫柏追平比數，6局下霍納（Nico Hoerner）適時安打敲回超前分。

道奇牛棚在史庫柏退場後持續失分，小熊隊在7局下多添2分，霍納在8局下再從狄亞茲（Edwin Diaz）手中轟出陽春砲擴大差距，小熊最終以4分差勝出，賞給道奇5連敗。

道奇日籍球星大谷翔平今天擔任開路先鋒、指定打擊，4打數敲出1支安打，近期連8場安打，打擊率升至2成93。

精華 FAQ

  • 史庫柏首度披上道奇戰袍先發6局，被敲4安、失2分，另有2次保送與6次三振，內容算是優質先發，但球隊火力不足，讓他吞下轉隊後首敗。

  • 道奇全場只有4支安打，攻勢不夠集中，僅靠Kyle Tucker陽春砲拿1分；史庫柏退場後牛棚又持續失分，最終被小熊拉開到1：5。

  • 大谷翔平擔任開路先鋒兼指定打擊，4打數敲出1安打，已連續8場比賽有安打，打擊率也因此升至2成93，個人手感仍維持穩定。

大谷翔平 道奇 MLB

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