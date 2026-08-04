MLB／送走塞揚強投史庫柏遭質疑 老虎總裁：已從買家榨出最高價值
老虎隊在今年交易大限前做出震撼決定，將連續兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）送往道奇隊，儘管換回多名具天賦的新秀，但這筆交易仍引發外界質疑老虎並未獲得最大化回報，對此，老虎棒球事務總裁哈里斯（Scott Harris）親自出面反駁，強調球隊已從買家身上榨出最高價值。
「外界總認為該等到最後一刻才出手以爭取最大回報，但頂級球員的市場機制並不是這樣運作。」哈里斯在記者會上直言，競爭球團在談判過程中極其積極，甚至提出令人感到「痛苦極限」的終極報價，「那種認為我們該多等24或48小時來拉高籌碼的說法，根本就是垃圾。」
老虎開季遭傷兵重創，雖然季中拉出一波反彈，但在7月底吞下連敗後，讓管理層決定轉為賣家。哈里斯坦言，沒能讓球隊處於不必賣人的位置是自己的責任，但也強調史庫柏與邁茲（Casey Mize）在市場上的價值高昂，不做出交易將是不負責任的做法。
對於史庫柏渴望挑戰自由市場，哈里斯表示尊重，同時強調老虎絕非就此放棄本季，本次交易換回的外野新秀霍普（Zyhir Hope）與右投萊恩（River Ryan）等人，皆被球團寄予厚望，有望成為未來重建與衝擊季後賽的重要基石。
老虎因開季傷兵問題嚴重，雖曾短暫反彈，但7月底連敗後管理層認定本季應轉為賣家，與其硬留頂級戰力，不如趁高點換取未來資產。 哈里斯表示，頂級球員的交易市場不是等越久越好，買家已提出接近極限的報價，球隊已把史庫柏價值榨到最大，延後24或48小時未必能再提高籌碼。 老虎換回外野新秀霍普與右投萊恩等具潛力球員，球團看重他們未來成長空間，期望成為重建核心，也為之後重返季後賽累積更穩固的基石。
精華 FAQ
老虎因開季傷兵問題嚴重，雖曾短暫反彈，但7月底連敗後管理層認定本季應轉為賣家，與其硬留頂級戰力，不如趁高點換取未來資產。
哈里斯表示，頂級球員的交易市場不是等越久越好，買家已提出接近極限的報價，球隊已把史庫柏價值榨到最大，延後24或48小時未必能再提高籌碼。
老虎換回外野新秀霍普與右投萊恩等具潛力球員，球團看重他們未來成長空間，期望成為重建核心，也為之後重返季後賽累積更穩固的基石。
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