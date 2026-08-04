我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

MLB／擔心賈吉整季缺陣 洋基交易截止日急補強守備戰力

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洋基隊強棒賈吉因傷無法上場。圖為他7月22日在場邊。(美聯社)
洋基隊強棒賈吉因傷無法上場。圖為他7月22日在場邊。(美聯社)

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）因右側第一肋骨應力性骨折缺陣至今，在交易截止日結束後，總管凱許曼（Brian Cashman）受訪時坦言，儘管團隊對於賈吉本季回歸仍抱持樂觀態度，但也不敢完全排除他可能缺席剩餘賽季的最壞情況。

現年34歲的賈吉在4月底因撲接美技受傷，隨後帶傷奮戰一個月直到疼痛無法忍受。截至5月中旬，他仍繳出16轟、OPS 1.047的高水準演出，但隨後16場比賽打擊率驟降至1成80，最終於6月初進入傷兵名單，並在7月中旬轉入60天傷兵名單。自6月缺少賈吉以來，洋基團隊進攻綜合指標落至全大聯盟墊底，得分與OPS亦處於聯盟倒數，打線陷入嚴重貧打。

凱許曼指出，賈吉目前尚未重啟棒球活動，具體回歸時程完全取決於下次骨頭影像檢查的結果，「這始終是一個動態目標，唯有經過影像確認骨頭癒合進度，獲准展開體能與棒球訓練後，我們才能掌握明確的時間表。在此之前，我無法排除任何可能性。」

面對賈吉、史丹頓（Giancarlo Stanton）、貝林傑（Cody Bellinger）等重砲手集體躺在傷兵名單的戰力缺口，洋基高層在交易截止日前夕動作頻頻，先後補進一壘手賈西亞（Luis Garcia Jr.）與外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。

凱許曼強調，在主力打者陸續歸隊前，新戰力將承擔大量攻守重任，期盼能在美聯東區外卡戰局中穩住陣腳，等待隊長強勢回歸。

精華 FAQ

  • 賈吉因右側第一肋骨應力性骨折缺陣至今，且目前還沒有重啟棒球活動。洋基方面只能等待下一次影像檢查結果，才能判斷骨頭癒合進度與後續訓練安排。

  • 凱許曼表示球隊對賈吉本季回歸仍抱持樂觀，但也不能排除最壞情況，也就是缺席剩餘賽季。他強調，必須等影像確認癒合後，才會有較明確的時間表。

  • 面對賈吉、史丹頓與貝林傑等主力都在傷兵名單，洋基在截止日前補進一壘手賈西亞與外野手拉莫斯，期望新援分擔攻守壓力，幫助球隊穩住美聯東區外卡局勢。

洋基 賈吉

上一則

足球／皇馬加碼年薪2200萬歐元 但巴西名將維尼修斯想要更高

下一則

NBA／因血栓被迫退役 波許提醒溫班亞瑪「按時服藥」

延伸閱讀

MLB／洋基4換1補進國民重砲 賈西亞形容心情悲喜交加

MLB／洋基4換1補進國民重砲 賈西亞形容心情悲喜交加
NBA／擺脫場外風波布里吉斯轉戰太陽 喊話重新贏得信任

NBA／擺脫場外風波布里吉斯轉戰太陽 喊話重新贏得信任
MLB／村上宗隆第23轟逼出延長賽 洋基亞布洛12局下只投2球吞敗

MLB／村上宗隆第23轟逼出延長賽 洋基亞布洛12局下只投2球吞敗
NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

熱門新聞

哈蘭德在足球場上總是高人一等。（歐新社）

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

2026-08-01 23:34
詹姆斯。 (路透)

NBA／湖人無意續留促成詹姆斯離開 內情人士：他不走簡單舒適的路

2026-07-31 19:40
西班牙球員加維（左）在世界盃決賽後，與阿根廷球員莫利納（中）及帕雷德斯（左二）發生衝突。(歐新社)

世界盃決賽後打架 FIFA啟動紀律調查 阿根廷3人恐禁賽多場

2026-07-30 00:23
世界盃決賽頒獎典禮，FIFA主席英凡蒂諾（右）與主裁判溫西奇退握手致意。（新華社）

世界盃決賽主裁判 溫西奇宣布退休 留下西阿恩怨未解

2026-07-28 00:35
8月1日，中國選手鄭欽文在比賽中回球。(新華社)

網球／奧運金牌陷低潮 鄭欽文世界排名從第4跌至第123

2026-08-02 02:40
阿爾卡拉斯換了新髮型。（取材自Instagram）

美網前求好運？阿爾卡拉斯留長髮 為了「辮子頭」新造型

2026-08-01 05:29

超人氣

更多 >
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元