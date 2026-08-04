MLB／擔心賈吉整季缺陣 洋基交易截止日急補強守備戰力

洋基隊強棒賈吉因傷無法上場。圖為他7月22日在場邊。(美聯社)

洋基 隊長「法官」賈吉 （Aaron Judge）因右側第一肋骨應力性骨折缺陣至今，在交易截止日結束後，總管凱許曼（Brian Cashman）受訪時坦言，儘管團隊對於賈吉本季回歸仍抱持樂觀態度，但也不敢完全排除他可能缺席剩餘賽季的最壞情況。

現年34歲的賈吉在4月底因撲接美技受傷，隨後帶傷奮戰一個月直到疼痛無法忍受。截至5月中旬，他仍繳出16轟、OPS 1.047的高水準演出，但隨後16場比賽打擊率驟降至1成80，最終於6月初進入傷兵名單，並在7月中旬轉入60天傷兵名單。自6月缺少賈吉以來，洋基團隊進攻綜合指標落至全大聯盟墊底，得分與OPS亦處於聯盟倒數，打線陷入嚴重貧打。

凱許曼指出，賈吉目前尚未重啟棒球活動，具體回歸時程完全取決於下次骨頭影像檢查的結果，「這始終是一個動態目標，唯有經過影像確認骨頭癒合進度，獲准展開體能與棒球訓練後，我們才能掌握明確的時間表。在此之前，我無法排除任何可能性。」

面對賈吉、史丹頓（Giancarlo Stanton）、貝林傑（Cody Bellinger）等重砲手集體躺在傷兵名單的戰力缺口，洋基高層在交易截止日前夕動作頻頻，先後補進一壘手賈西亞（Luis Garcia Jr.）與外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。

凱許曼強調，在主力打者陸續歸隊前，新戰力將承擔大量攻守重任，期盼能在美聯東區外卡戰局中穩住陣腳，等待隊長強勢回歸。