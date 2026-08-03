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MLB／道奇本季確定遭紅襪清盤 拉菲拉、吉田正尚開轟定江山

記者藍宗標／即時報導
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拉菲拉在這次3連戰天天開轟，一共出現4支全壘打、攻下5分打點。（路透）
拉菲拉在這次3連戰天天開轟，一共出現4支全壘打、攻下5分打點。（路透）

紅襪隊氣勢驚人，道奇隊在主場怎麼擋都擋不住，先發投手西恩（Emmet Sheehan）2日只投2.2局失5分退場，讓道奇陷入苦戰，終場以4：8落敗，3連戰遭清盤。

西恩首局就失兩分，儘管道奇2局下追回3分，但他3局上挨3轟再失3分，讓紅襪二度領先，一路維持優勢到比賽結束，西恩吞敗後掉到4勝8敗；紅襪本季對道奇唯一系列賽3戰全勝，最近衝出5連勝，戰績60勝51敗在美聯東區仍居第3、外卡第2，離洋基隊只有2.5場勝差。

紅襪日本好手吉田正尚首局安打，攻下全場第1分，3局上拉菲拉（Ceddanne Rafaela）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、吉田都轟出陽春砲，6局上杜蘭（Jarren Duran）也貢獻陽春砲，長打砲火讓道奇投手群吃足苦頭。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

拉菲拉在這次3連戰天天開轟，一共出現4支全壘打、攻下5分打點，包括1日對山本由伸雙響砲，系列賽14次打數7支安打，成為道奇最頭痛的人物。

紅襪先發投手班奈特（Jake Bennett）投5.2局失3分，奪下本季第7勝，紅襪在明星賽後17場比賽打出14勝3敗，期間締造15連勝紀錄，2日讓道奇在主場吞下3連敗，挑戰本季第70勝一再失利。

大谷翔平2日3打數1安打，三振、保送各兩次，本季打擊率2成92、全壘打24支、打點67分。

精華 FAQ

  • 道奇在主場以4：8落敗，3場系列賽被紅襪清盤。本季面對紅襪唯一一輪對戰，最終是3戰全敗，整體攻守都被壓制。

  • 先發投手西恩只投2.2局就失5分退場，首局先挨2分，3局上又被連續開轟失3分，讓道奇雖然一度反超，仍迅速失去比賽控制權。

  • 吉田正尚首局安打帶回首分，拉菲拉、阿布瑞尤與吉田在3局上接力開轟，杜蘭6局上再補1發全壘打，聯手打爆道奇投手群。

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