MLB／李灝宇貢獻1安1打點 老虎離外卡只有2.5場勝差

旅美好手李灝宇2日重返先發，圖為他7月27日比賽照片。(路透)

旅美好手李灝宇2日重返先發，對運動家隊之戰5次打數揮出1支安打、攻下1分打點，老虎終場以11：0大勝，不但完成客場3連戰橫掃，而且整季對戰運動家6戰全勝。

李灝宇7月30日對金鶯隊之戰，終止生涯最長連12戰安打紀錄，再對運動家兩次打數掛零，1日坐板凳未出賽；李灝宇2日擔任先發6棒三壘手，前3次打擊掛零，7局上揮出一壘打，終止連兩場無安打，8局上三壘滾地球送回三壘隊友，攻下1分打點，本季打擊率2成67、全壘打6支、打點27分。

老虎全場出現12支安打，打完前4局6：0領先，8、9局一共攻下5分，4名投手讓運動家揮出7支安打，蒙特羅（Keider Montero）先發6局只被揮出兩支安打，本季8勝是隊上勝投王。

老虎在這次3連戰一共攻下32分，完成本季首次整季橫掃美聯球隊紀錄，在交易王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）到道奇 隊後，2日完成3連勝，離美聯外卡最後一席只有2.5場勝差，還有機會拚季後賽門票。

運動家苦吞5連敗、近9戰第8敗，繼2019年遭藍鳥隊整季橫掃後，再次嘗到整季不敵美聯球隊的滋味，也是隊史第5次。