MLB／談揮別老虎 強投史庫柏哽咽：非原本計畫

大聯盟強投史庫柏。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB 強投史庫柏今天清晨談到自己即將從底特律老虎轉戰洛杉磯道奇 時強忍著淚水。一直希望為底特律拿下世界大賽 冠軍的他說，「這不是原本計畫要做的事」。

影片來源：YouTube@ESPN MLB

路透報導，他的語氣更像是懷抱未竟之志的球員，而不是一位正要迎來生涯最佳世界大賽奪冠機會的投手。

史庫柏（Tarik Skubal）說：「這真的很瘋狂。照著這個球季的安排，這並不是我原本計畫要做的事。但環境變了，情況也變了。」

史庫柏原本以為他會在底特律戴上冠軍戒指。老虎過去兩季都止步美聯分區系列賽第5戰，史庫柏希望能和底特律隊友一起突破瓶頸。

史庫柏說：「自從2024年第5戰失利後，我就把這當成為底特律拿下世界大賽冠軍的動力。」他正是那場關鍵戰役的敗戰投手。

「我真的這麼想過。那整個休賽季我從未如此有動力，結果再度敗給第5戰，那次挫敗反而激發更多動力，讓我更努力鑽研，要看看自己到底能有多強。」

現年29歲的史庫柏連續兩年拿下美聯賽揚獎（Cy Young Award）。到了洛杉磯，等兩屆國聯賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）傷後歸隊亮相，他將與這位王牌左投，以及與有望在2026年競逐賽揚獎的山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）一同輪值先發。