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MLB／談揮別老虎 強投史庫柏哽咽：非原本計畫

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MLB／談揮別老虎 強投史庫柏哽咽：非原本計畫

中央社西沙加緬度2日綜合外電報導
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大聯盟強投史庫柏。(美聯社)
大聯盟強投史庫柏。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB強投史庫柏今天清晨談到自己即將從底特律老虎轉戰洛杉磯道奇時強忍著淚水。一直希望為底特律拿下世界大賽冠軍的他說，「這不是原本計畫要做的事」。

影片來源：YouTube@ESPN MLB

路透報導，他的語氣更像是懷抱未竟之志的球員，而不是一位正要迎來生涯最佳世界大賽奪冠機會的投手。

史庫柏（Tarik Skubal）說：「這真的很瘋狂。照著這個球季的安排，這並不是我原本計畫要做的事。但環境變了，情況也變了。」

史庫柏原本以為他會在底特律戴上冠軍戒指。老虎過去兩季都止步美聯分區系列賽第5戰，史庫柏希望能和底特律隊友一起突破瓶頸。

史庫柏說：「自從2024年第5戰失利後，我就把這當成為底特律拿下世界大賽冠軍的動力。」他正是那場關鍵戰役的敗戰投手。

「我真的這麼想過。那整個休賽季我從未如此有動力，結果再度敗給第5戰，那次挫敗反而激發更多動力，讓我更努力鑽研，要看看自己到底能有多強。」

現年29歲的史庫柏連續兩年拿下美聯賽揚獎（Cy Young Award）。到了洛杉磯，等兩屆國聯賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）傷後歸隊亮相，他將與這位王牌左投，以及與有望在2026年競逐賽揚獎的山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）一同輪值先發。

精華 FAQ

  • 他在受訪時強忍淚水，語氣顯得哽咽，顯示對離開底特律相當不捨。他強調這並非自己原先規劃的生涯路線，也仍對未能在老虎完成奪冠目標感到遺憾。

  • 他原本希望能留在老虎，和隊友一起拿下世界大賽冠軍，並在底特律戴上冠軍戒指。過去兩季老虎都止步美聯分區系列賽第5戰，這也成為他持續追求突破的動力。

  • 史庫柏加盟道奇後，預計將與傷癒回歸的兩屆國聯賽揚獎得主史奈爾，以及有望在2026年競逐賽揚獎的山本由伸共同組成先發輪值，提升道奇投手戰力。

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