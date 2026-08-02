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「台灣巨砲」陳金鋒重返道奇隊 再穿52號球衣開球

記者黃淑惠／台北即時報導
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陳金鋒擔任道奇「星宇日」開球嘉賓。(圖／星宇航空提供）
陳金鋒擔任道奇「星宇日」開球嘉賓。(圖／星宇航空提供）

星宇航空8月1日於洛杉磯道奇球場舉辦「星宇日」，由洛杉磯道奇隊迎戰波士頓紅襪隊。星宇航空特別邀請曾效力洛杉磯道奇隊、並於2002年成為台灣史上第一位登上美國職棒大聯盟出賽的傳奇球星陳金鋒擔任開球嘉賓。

被譽為「台灣巨砲」及「永遠的第四棒」的陳金鋒，此次重返道奇球場開球別具意義，不僅象徵台灣棒球與洛杉磯的深厚連結，也勾起無數球迷共同回憶。

當天球場攤位、LED 跑馬燈及場中抽獎活動皆可見星宇航空品牌元素，賽前更將播放 STARLUX AIRSORAYAMA 形象影片，邀請球迷一同感受機械美學魅力；入場球迷還可獲得限量 AIRSORAYAMA × Dodgers聯名扇子，共同為道奇隊熱情應援。

此次邀請陳金鋒擔任開球嘉賓，不僅是向這位台灣棒球傳奇致敬，更希望透過他的故事串起台灣與洛杉磯之間深厚的棒球情誼。陳金鋒是台灣棒球世代的代表人物，旅美生涯鼓舞無數年輕球員勇敢追夢，更為台灣棒球開啟邁向國際的重要推手；退役後陳金鋒仍持續投入基層棒球與職棒發展，長年培育新生代選手。

此次重返承載旅夢想起點的道奇球場，象徵台灣棒球精神跨越世代、持續在國際舞台發光，也呼應星宇航空持續串聯台灣與世界的品牌精神。

星宇航空美國時間8月1日於洛杉磯道奇球場舉辦「星宇日」，由洛杉磯道奇隊迎戰波士頓...
星宇航空美國時間8月1日於洛杉磯道奇球場舉辦「星宇日」，由洛杉磯道奇隊迎戰波士頓紅襪隊。(圖／星宇航空提供）

「台灣巨砲」陳金鋒重返道奇球場！星宇航空邀請傳奇球星擔任道奇隊「星宇日」開球嘉賓...
「台灣巨砲」陳金鋒重返道奇球場！星宇航空邀請傳奇球星擔任道奇隊「星宇日」開球嘉賓。(圖／星宇航空提供）

精華 FAQ

  • 星宇航空在8月1日於洛杉磯道奇球場舉辦「星宇日」，由道奇隊對戰紅襪隊，並安排陳金鋒擔任開球嘉賓，作為活動亮點。

  • 陳金鋒曾效力道奇隊，且是台灣史上第一位登上大聯盟的球員，他重返道奇球場不僅勾起球迷回憶，也象徵台灣棒球與洛杉磯的深厚連結。

  • 現場可見星宇航空品牌元素，包含球場攤位、LED跑馬燈與抽獎活動，賽前播放STARLUX AIRSORAYAMA形象影片，入場球迷還能獲得聯名扇子。

道奇 道奇球場 洛杉磯

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