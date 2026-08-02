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MLB／老虎王牌史庫柏確定跳槽道奇 ESPN：衝擊世界大賽冠軍

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MLB／老虎王牌史庫柏確定跳槽道奇 ESPN：衝擊世界大賽冠軍

記者藍宗標／即時報導
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老虎隊史庫柏將轉戰道奇。（路透）
老虎隊史庫柏將轉戰道奇。（路透）

大聯盟交易大限將在後天到期，道奇隊1日出手補進老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal），送出小聯盟2投1野做為交易條件，這位兩屆塞揚獎強投生涯7年首次轉戰國聯球隊。

史庫柏2020年登上老虎大聯盟，生涯出賽153場（150場先發）投出61勝42敗、防禦率3.04，前年18勝、防禦率2.39、奪三振228次奪下美聯三冠王，前年、去年都獲選塞揚獎。

史庫柏最近交易傳言不斷，1日確定帶著7勝5敗、防禦率2.79改披道奇球衣，老虎獲得3名道奇潛力股，包括外野手霍普（Zyhir Hope）和兩名右投萊恩（River Ryan）、史密斯（Brady Smith）。

道奇挑戰世界大賽3連霸，目前戰績69勝42敗在國聯西區穩居龍頭，補進史庫柏成為大利多；他在5月接受左手肘微型內視鏡手術，原本預定缺席2到3個月，但6月中旬就重返前線。

美國媒體ESPN指出，史庫柏帶領老虎在2024、25年連續闖進季後賽，但都未能通過分區系列賽的考驗，今年以驚人速度復出，最快球速甚至達到99.9英里，不僅有機會首次拚進聯盟冠軍賽，甚至衝擊世界大賽冠軍。

精華 FAQ

  • 道奇在交易大限前從老虎換來王牌左投史庫柏，他曾兩度拿下塞揚獎，生涯表現穩定，這次轉隊被視為道奇衝刺季後賽的重要補強。

  • 老虎從道奇獲得3名潛力股，包括外野手霍普，以及兩名右投萊恩和史密斯。這筆交易顯示道奇以未來新秀換取即戰力，強化目前的爭冠陣容。

  • ESPN指出，史庫柏在2024、25年都帶領老虎打進季後賽，且今年復出後球速仍可達99.9英里，道奇若靠他提升投手戰力，確實更有機會挑戰世界大賽冠軍。

道奇 世界大賽 MLB

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