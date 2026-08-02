MLB／山本由伸挨雙響砲 道奇連2場輸紅襪
道奇隊1日繼續在洛杉磯主迎戰紅襪隊，山本由伸登板先發，遭拉菲拉（Ceddanne Rafaela）轟出雙響砲，投8局失3分吞敗，道奇終場2：3落敗，輸掉3連戰前兩戰。
拉菲拉1局上首次對決山本，逮中90英里指叉球，轟出中左外野方向389英尺陽春砲，攻下全場第1分；道奇打線面對紅襪先發左投托勒（Payton Tolle），赫南德茲（Teoscar Hernandez）2局下轟出兩分砲，本季第10轟出爐，幫助球隊2：1領先。
拉菲拉3局下再度對決山本，又把91英里指叉球轟上中左外野看台，形成402英尺陽春砲，本季第14轟追成2：2平手。
山本除了這兩支全壘打，投到7局結束未再失分，8局上被連續揮出兩支安打，失掉第3分種下敗因；他用96球完成8局任務，被揮出4支安打、出現1次保送，雖繳出優質內容仍吞敗，終止2連勝，本季戰績11勝7敗、防禦率2.76。
道奇1日出現10支安打，赫南德茲、弗里曼（Freddie Freeman）各有3安，大谷翔平3打數1安打，全隊殘壘太多，不敵只有4安的紅襪。
紅襪最近4連勝、近7戰6勝，本季對戰道奇唯一系列賽確定獲勝；道奇吞下2連敗，挑戰本季第70勝失利。
山本由伸先發投滿8局，用96球被敲4安、送出1次保送，只失3分，表現仍算優質，但在8局上失掉致勝分，最後吞下敗投。 紅襪外野手拉菲拉是關鍵人物，他在1局上與3局下各轟出1發陽春砲，兩發全壘打都來自山本由伸，直接包辦球隊全部3分。 道奇全場敲出10支安打，赫南德茲與弗里曼都有3安，大谷翔平也有1安，但殘壘過多、得點圈把握度不足，只換回2分，最終以1分差落敗。
精華 FAQ
山本由伸先發投滿8局，用96球被敲4安、送出1次保送，只失3分，表現仍算優質，但在8局上失掉致勝分，最後吞下敗投。
紅襪外野手拉菲拉是關鍵人物，他在1局上與3局下各轟出1發陽春砲，兩發全壘打都來自山本由伸，直接包辦球隊全部3分。
道奇全場敲出10支安打，赫南德茲與弗里曼都有3安，大谷翔平也有1安，但殘壘過多、得點圈把握度不足，只換回2分，最終以1分差落敗。
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