MLB／兒子面前開轟 大谷翔平向球迷換回珍貴全壘打球

大谷翔平於5局下擊出兩分全壘打。（美聯社）

道奇 隊日籍球星大谷翔平 7月31日在主場迎戰紅襪隊，以第一棒指定打擊先發出賽，轟出本季第24支全壘打。日媒報導，這場比賽場邊來了一個特別觀眾：大谷6月出生的兒子人生第一次到球場，見證老爸敲出逆轉兩分砲。

道奇終場以4：9遭紅襪逆轉，但大谷繳出5打數2安打、2分打點的成績。這也是他因左膝不適缺席一場後，復出第2戰所擊出的全壘打。

大谷跑壘經過三壘時，特別舉起右手指向三壘側上層看台並揮手致意，目送球飛出後還俏皮吐舌、露出笑容，流露出輕鬆神情。

日媒「體育報知」指出，大谷當天揮手的方向，正是家人所在區域。這場比賽是他的兒子首次到球場觀賽，因此這支全壘打格外具有意義。

接住大谷全壘打球的29歲球迷路易斯戈梅茲（Luis Gomez）表示，得知這是大谷兒子第一次進場觀戰時擊出的全壘打後，便決定將球交還球團，並與球團交換簽名球棒等紀念品。

戈梅茲說：「我聽說這是大谷剛出生的孩子第一次到球場，雖然我接到大谷擊出的全壘打，很想自己留下，但這種一生可能只有一次的機會，我毫不猶豫就決定交換。」

道奇一壘指導教練伍德沃德透露，大谷在投手復出時程尚未明朗、專心擔任打者期間，反而比以往更積極跑壘，展現出強烈的責任感與幫助球隊贏球的決心。