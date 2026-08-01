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MLB／大谷翔平重返先發敲2分砲 擊球初速180公里怪力轟

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平在左膝痠痛休息1天後重返先發，於5局下轟出2分砲。（美聯社）
大谷翔平在左膝痠痛休息1天後重返先發，於5局下轟出2分砲。（美聯社）

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平因膝傷休息1天後，31日對上紅襪隊系列賽首戰重返先發陣容，並在5局下轟出一發逆轉2分砲，本季第24轟出爐，也是他近3場出賽敲的第2轟，助道奇以4：3超前比數。但是最終道奇4：9敗給紅襪。

大谷翔平30日因左膝痠痛被移出先發名單，但經過1天的休息，重新被排為先發第1棒、指定打擊。

此戰對上紅襪先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），大谷翔平首打席遭到三振，4局下率先上場則是揮出左外野二壘打，推進上三壘後，再靠弗里曼（Freddie Freeman）的安打跑回道奇第1分，將比數追成1：3。

5局下道奇隊展開反攻，靠保送、安打和捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）的安打將比數追成1分差，紅襪隊換上莫蘭（Jovani Moran）登板，大谷翔平豪邁一揮，將81.9英里（約131.8公里）的變速球轟成右外野逆轉2分彈，「確信步」目送球飛上看台。

大谷這一轟擊球初速高達112.1英里（約180.4公里）、飛行距離386英尺（約117.7公尺），再次確認膝傷不影響他的打擊表現，一棒逆轉戰局。

精華 FAQ

  • 他在30日因左膝痠痛被移出先發名單，休息1天後才重新回到陣容。這場比賽證明他的膝傷並未明顯影響打擊表現，仍能在關鍵時刻發揮火力。

  • 他先在4局下敲出左外野二壘打，之後靠隊友安打回到本壘得分。5局下他再轟出逆轉2分砲，將81.9英里變速球掃成右外野全壘打。

  • 這轟擊球初速高達112.1英里、飛行距離386英尺，顯示他仍維持頂級長打能力。不過道奇雖一度超前，最後仍以4：9敗給紅襪。

大谷翔平 道奇 MLB

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