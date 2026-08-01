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MLB／村上宗隆近6戰4轟 本季24轟追上岡本和真新人紀錄

記者葉姵妤／即時報導
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白襪隊日籍重砲村上宗隆敲出本季第24發全壘打，近6場比賽敲4轟趕進度。(路透)
白襪隊日籍重砲村上宗隆敲出本季第24發全壘打，近6場比賽敲4轟趕進度。(路透)

白襪隊日籍重砲村上宗隆31日敲出本季第24發全壘打，近6場比賽敲4轟趕進度，追平藍鳥隊岡本和真日前寫下的大聯盟日籍球員菜鳥球季最多轟紀錄，終場白襪也以6：1擊敗光芒隊，續居美聯中區龍頭。

村上宗隆擔任白襪先發第2棒、一壘手，對上光芒先發右投馬丁尼茲（Nick Martinez），首打席擊出中外野飛球出局，但第3棒瓦加斯（Miguel Vargas）接著轟出陽春砲助白襪先馳得點。2局上班寧坦迪（Andrew Benintendi）再敲一轟，白襪取得2：0領先。

3局上村上宗隆第2打席，面對馬丁尼茲先選到3顆壞球，接著看著一顆93.4英里（約150公里）的伸卡球進入好球帶，下一球逮中78.5英里（約126公里）的變速球，掃成左外野方向的2分全壘打，將比數拉開為4：1。

村上宗隆這一轟擊球初速100.3英里（約161公里）、飛行距離389英尺（約119公尺），是他本季第24發全壘打，儘管本季曾因傷缺陣一個半月，靠著近期的火力復甦，如今追上岡本和真，共同締造大聯盟日籍球員新人年最多轟紀錄。

6局上村上宗隆再敲安打，並靠蒙哥馬利（Colson Montgomery）的2分彈跑回分數，白襪單場用4轟敲回所有得分。村上宗隆單場4支2、1打點，連續8場比賽安打、連18場上場。

光芒則是僅在4局下靠卡米奈羅（Junior Caminero）的陽春砲轟回唯一分數，本季第30轟出爐，繼去年單季敲45轟後，連兩季達成30轟，成為繼潘尼亞（Carlos Peña）後隊史第2位連續兩季30轟的選手。 

精華 FAQ

  • 村上宗隆此役單場敲出1支全壘打，是他本季第24轟。這發2分砲幫助白襪在3局上拉開比數，也展現他近期火力明顯回升。

  • 他追平了岡本和真先前寫下的紀錄，兩人共同保持大聯盟日籍球員新人球季最多轟的成績，都是24轟，成為本季一大焦點。

  • 白襪全場靠4支全壘打攻下6分，以6：1擊敗光芒；這場勝利讓球隊持續穩居美聯中區龍頭，維持在分區領先位置。

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