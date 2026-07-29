MLB／「經歷過才知可怕」村上宗隆盼為故鄉熊本帶來力量

效力於大聯盟白襪隊的26歲日籍重砲村上宗隆。(美聯社)

效力於大聯盟白襪隊的26歲日籍重砲村上宗隆，10年前曾遭遇2016年熊本 地震，親身經歷過強震帶來的恐懼，對於昨天家鄉熊本再次發生強震，他人在美國仍十分擔心，「希望自己能盡可能帶來一些力量。」

村上宗隆出生於熊本市，2016年4月就讀九州學院高校高二時遇上熊本地震，他回憶：「我自己也曾經歷過，所以知道那真的是非常可怕的經驗，如今又發生類似的事情，讓我非常擔心。」

他提到，10年前熊本經歷地震之後，當地才剛逐漸開始復原，如今再次發生這樣的事情，讓人覺得很遺憾，「雖然這是自然災害，人們也無法控制，但真的非常令人擔心。」

根據日本 媒體報導指出，10年前地震發生當下，村上宗隆練習結束，騎著自行車在回家的路上，遇上劇烈搖晃，之後他母校的體育館也成了避難場所，村上宗隆也因此經歷一段無法打棒球的時光。

昨天地震發生後，村上宗隆在美國時間一早起床後從新聞上得知消息，他也先確認親友們都平安，並在個人社群上發文表達震驚，希望當地民眾「以自己的生命為第一優先，採取保護自身安全的行動。」

今天白襪隊在主場以2：3不敵洋基隊，村上宗隆擔任先發第2棒、一壘手，4局下敲出一支二壘打，延續連5場安打、連14場上壘。賽後接受媒體採訪時，他也提到，「不管身在何處，思念故鄉的心情都不會改變。」

村上宗隆過去效力於日職養樂多隊時期，就曾發起在全壘打後捐款協助熊本城重建修復，如今他也再次表達想回饋故鄉的心意，「我自己也一直受到大家的支持，從中得到力量，正因為是在這樣的時候，我更希望自己能盡可能地帶來一些力量，所以會繼續努力。」