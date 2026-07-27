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MLB／李灝宇連12場敲安、單季50安 25打點排隊內第7

記者陳宛晶／即時報導
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老虎隊台將李灝宇27日3打數敲1安打，1支高飛犧牲打和1支內野安打掃回2分打點，...
老虎隊台將李灝宇27日3打數敲1安打，1支高飛犧牲打和1支內野安打掃回2分打點，本季已累積50支安打。(路透)

台灣好手李灝宇的連續場次安打之旅推進12場，今天3打數敲1安打，1支高飛犧牲打和1支內野安打掃回2分打點，本季已累積50支安打，逼近張育成2021年締造的單季54安台將紀錄，所屬的老虎隊終場以5：8不敵金鶯隊。

金鶯隊此役由右投布拉迪許（Kyle Bradish）先發，李灝宇擔任第七棒、二壘手，老虎第1分、第2分都是靠他打下。

先是第二局麥金斯崔（Zach McKinstry）的三壘打開路後，李灝宇打向中外野飛行404呎遭到接殺，距離遠到中外野手塔維拉斯（Leody Taveras）知道完全不需回傳，麥金斯崔也是慢跑回到本壘，李灝宇解鎖生涯首支高飛犧牲打。

李灝宇第四局在滿壘、無人出局時站上打擊區，打向游擊方向的滾地球，金鶯游擊手哈勒戴（Jackson Holliday）追到快外野草皮才碰到這球，未能順利接進手套，李灝宇的內野安打再帶有1分打點，推進個人連12場敲安。

兩隊打線持續開火，金鶯五局上兩轟才剛擴大為7：3領先，老虎五局下先靠3安打追回2分，兩出局、一壘有人再次輪到李灝宇，金鶯在此時換上卡諾（Yennier Cano）接替投球，李灝宇打向投手方向滾地球出局，第四打席則碰到基崔奇（Andrew Kittredge），面對滑球揮空遭到三振。

李灝宇在這12場比賽15支安打帶動下，打擊率從0.246一路上升到0.275，長打率從0.387攀升0.440。此外，李灝宇本季出賽65場、193打席打回25分打點，超越97場、304打席的奇斯（Colt Keith）24分打點，李灝宇只用隊友的3分之2場次，打點已經排到隊內第7。

精華 FAQ

  • 他3打數敲1安打，另有1支高飛犧牲打與1支內野安打，合計打回2分打點。老虎隊前2分都由他帶動，延續個人連12場安打紀錄。

  • 李灝宇本季已累積50支安打，距離張育成在2021年締造的台將單季54安紀錄只差4支。這也反映他近期狀態持續升溫，安打效率相當穩定。

  • 李灝宇本季出賽65場、193打席已打回25分打點，超越隊友奇斯的24分打點，排在隊內第7；打擊率也從0.246升到0.275，長打率升至0.440。

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