MLB／海外賽下一輪辦在哪？主席允諾：台灣優先
中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天訪問美國職棒大聯盟，會晤主席曼佛瑞德等高層。蔡其昌指出，大聯盟對台灣球迷可以坐滿日本球場感到震撼，由於海外賽已在日本及韓國等舉行，下一輪台灣優先。
中華職棒大聯盟會長蔡其昌27日訪問位於紐約的美國職棒大聯盟MLB總部，會晤主席曼佛瑞德（Robert Manfred）與副主席等，雙方相談甚歡，會談時間比事前安排長一個半小時。
蔡其昌與大聯盟高層會談後接受中央社記者訪問表示，與大聯盟召開的兩場會議除了與曼佛瑞德與副主席會談，也與大聯盟國際部討論國際交流與經典賽事務。
蔡其昌指出，曼佛瑞德指過去台灣球場太小，現在有比較大的球場，他邀請大聯盟海外賽來台舉行，台灣球迷很期待。不過大聯盟近期因工會討論，明年暫不會於海外出賽，但大聯盟規畫以五年為基礎，曼佛瑞德對邀訪充滿期待，由於海外賽已在韓國與日本舉行，下一輪台灣優先。
曼佛瑞德強調，由於海外賽尚未在台舉行，所以下一輪台灣優先。
蔡其昌指出，雙方要建立例行交流，希望每年彼此組團互訪，大聯盟也樂見可能，共同推動棒球運動，兩聯盟合作等，希望成為制度化溝通，交流有主題、方向與目標。
大聯盟海外賽成本極高，經討論後，蔡其昌指出，大聯盟對台灣球迷印象深刻，雙方對此都感到震撼。曼佛瑞德說：「台灣球迷可把日本舉行的經典賽球場坐滿，這超乎預期。」對方一定程度看好台灣市場，與中華職棒進行更多合作交流，有其必要。
蔡其昌與曼佛瑞德及副主席等高層會談，除了爭取海外賽來台，也討論國際交流、經典賽事務，以及未來建立更制度化的合作與互訪機制。 曼佛瑞德認為台灣球迷動員力很強，能把日本舉行的經典賽球場坐滿，讓大聯盟相當震撼；加上台灣尚未辦過海外賽，因此被列為下一輪優先考量。 蔡其昌表示，雙方希望建立每年固定互訪的制度化交流，並以主題、方向與目標推動合作，包含國際賽事、球迷市場與棒球推廣等面向。
精華 FAQ
蔡其昌與曼佛瑞德及副主席等高層會談，除了爭取海外賽來台，也討論國際交流、經典賽事務，以及未來建立更制度化的合作與互訪機制。
曼佛瑞德認為台灣球迷動員力很強，能把日本舉行的經典賽球場坐滿，讓大聯盟相當震撼；加上台灣尚未辦過海外賽，因此被列為下一輪優先考量。
蔡其昌表示，雙方希望建立每年固定互訪的制度化交流，並以主題、方向與目標推動合作，包含國際賽事、球迷市場與棒球推廣等面向。
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