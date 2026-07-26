紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球
美國職棒大聯盟(MLB)紐約大都會「台灣日」活動26日在紐約皇后區花旗球場登場，中華職棒大聯盟會長蔡其昌與美國國家航空暨太空總署(NASA)台裔太空人林琪兒(Dr. Kjell N. Lindgren)共同擔任開球嘉賓。兩人分別代表棒球與太空探索，攜手站上大聯盟舞台，向全球展現台灣在體育、科技及國際交流上的能量。
「大都會台灣日」今年邁入第22屆，活動結合球賽觀賞、台灣文化推廣與僑社交流，已成為旅美台灣僑胞一年一度的重要盛事。開賽前，花旗球場內外陸續湧入台灣球迷，不少人穿上藍橘配色、背面印有「台灣No.1」字樣的限量紀念球衣，互相拍照。
主辦方先在本壘板後方頒發「社區貢獻獎」，表揚陳彩雲、胡國琳、黃再添、賴淑娟、林世寶及吳丞竣等六人長期在各個領域所作貢獻。下午1時20分左右，在全場注目下，蔡其昌與林琪兒走上投手丘，分別將球投向本壘；兩位捕手則由紐澤西台灣商會名譽會長蔡慶輝，以及金融科技公司RiskVal Financial Solutions創辦人、活動主要贊助人之一胡國琳擔任。
開球後，大都會與洛杉磯道奇展開較量，最終，大都會以8比3擊敗道奇，並在三連戰最後一場扳回一城。
首次在大聯盟球場開球的蔡其昌表示，來到棒球場，人們往往能暫時忘記生活中不愉快的事情，更重要的是藉由這個舞台「讓台灣被世界看見」。他說，台灣人熱愛棒球，台灣代表隊在2024年世界棒球12強賽奪冠，美國也擁有深厚的棒球文化；台美除了因民主價值緊密相連，也能透過棒球增進彼此交流。
蔡其昌透露，他27日將前往MLB總部與大聯盟主席會面，討論台美職業棒球如何加強聯繫、交流與合作。他指出，大聯盟在亞洲舉行的海外賽事過去主要落腳日本與南韓，台灣球迷多年來不斷「敲碗」，加上台北大巨蛋可容納約4萬名觀眾，他將當面向MLB表達邀請，期盼未來將大聯盟賽事帶進台灣。
出生於台北、母親來自台灣的林琪兒，則以太空人的視角談「家鄉」與連結。他回憶首次進入太空、搭乘俄羅斯聯盟號太空船時，起初窗外視線受到遮蔽，待雲霧逐漸散開，第一個映入眼簾的影像，便是下方「最美麗的家鄉——地球」。
林琪兒說，當自己在太空中完成畢生夢想時，心仍留在地球；無論身在何處，與出生地台灣及故土的連結始終是一段珍貴經驗。他期盼以自身經歷作為橋梁，串聯台美兩地的產業、社群與文化，並共同探索太空的可能性。
當日稍早，主辦方紐約台灣商會、紐澤西台灣商會及紐約台灣青商會另在法拉盛天廣中心舉辦記者會，並安排民眾與林琪兒、蔡其昌合影。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、民進黨台北市長參選人兼立委沈伯洋，立委王定宇、吳思瑤、陳培瑜，以及記錄台灣代表隊奪得2024年世界棒球12強賽冠軍歷程的「冠軍之路」導演龍男等人出席。
紐約台灣商會會長張育誠表示，2026年適逢美國建國250周年、紐約台灣商會成立50周年及台灣總統直選30周年，美國精神象徵自由、勇氣、創新與挑戰極限，林琪兒代表太空探索與追夢精神，蔡其昌則代表台灣追求棒球夢想的力量。
張育誠並回顧棒球從美國傳入日本、再於日治時期進入台灣的歷史。他說，如今台灣帶著發展逾百年的棒球文化重新回到美國，兩位嘉賓共同開球，不僅象徵「從太空到棒球」的相遇，也是跨越一個多世紀的美、日、台友誼與傳承，主辦方盼透過台灣日，以棒球凝聚僑社，並讓更多人看見台灣。
開球嘉賓是中華職棒大聯盟會長蔡其昌，以及美國國家航空暨太空總署NASA台裔太空人林琪兒。兩人分別代表棒球與太空探索，共同站上大聯盟舞台。 活動已邁入第22屆，結合球賽觀賞、台灣文化推廣與僑社交流，現場也頒發社區貢獻獎，並吸引台灣球迷穿著紀念球衣到場支持，氣氛熱烈。 蔡其昌強調要讓台灣被世界看見，並透露將赴MLB總部討論合作、爭取海外賽事來台；林琪兒則談到自己與台灣的連結，盼以經歷串聯台美產業、社群與文化。
精華 FAQ
開球嘉賓是中華職棒大聯盟會長蔡其昌，以及美國國家航空暨太空總署NASA台裔太空人林琪兒。兩人分別代表棒球與太空探索，共同站上大聯盟舞台。
活動已邁入第22屆，結合球賽觀賞、台灣文化推廣與僑社交流，現場也頒發社區貢獻獎，並吸引台灣球迷穿著紀念球衣到場支持，氣氛熱烈。
蔡其昌強調要讓台灣被世界看見，並透露將赴MLB總部討論合作、爭取海外賽事來台；林琪兒則談到自己與台灣的連結，盼以經歷串聯台美產業、社群與文化。
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紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球 盼促MLB赴台
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