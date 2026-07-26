紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

美國職棒大聯盟(MLB )紐約大都會 「台灣日」活動26日在紐約皇后區花旗球場登場，中華職棒大聯盟會長蔡其昌與美國國家航空暨太空總署(NASA)台裔太空人 林琪兒(Dr. Kjell N. Lindgren)共同擔任開球嘉賓。兩人分別代表棒球與太空探索，攜手站上大聯盟舞台，向全球展現台灣在體育、科技及國際交流上的能量。

「大都會台灣日」今年邁入第22屆，活動結合球賽觀賞、台灣文化推廣與僑社交流，已成為旅美台灣僑胞一年一度的重要盛事。開賽前，花旗球場內外陸續湧入台灣球迷，不少人穿上藍橘配色、背面印有「台灣No.1」字樣的限量紀念球衣，互相拍照。

主辦方先在本壘板後方頒發「社區貢獻獎」，表揚陳彩雲、胡國琳、黃再添、賴淑娟、林世寶及吳丞竣等六人長期在各個領域所作貢獻。下午1時20分左右，在全場注目下，蔡其昌與林琪兒走上投手丘，分別將球投向本壘；兩位捕手則由紐澤西台灣商會名譽會長蔡慶輝，以及金融科技公司RiskVal Financial Solutions創辦人、活動主要贊助人之一胡國琳擔任。

開球後，大都會與洛杉磯道奇展開較量，最終，大都會以8比3擊敗道奇，並在三連戰最後一場扳回一城。

首次在大聯盟球場開球的蔡其昌表示，來到棒球場，人們往往能暫時忘記生活中不愉快的事情，更重要的是藉由這個舞台「讓台灣被世界看見」。他說，台灣人熱愛棒球，台灣代表隊在2024年世界棒球12強賽奪冠，美國也擁有深厚的棒球文化；台美除了因民主價值緊密相連，也能透過棒球增進彼此交流。

蔡其昌透露，他27日將前往MLB總部與大聯盟主席會面，討論台美職業棒球如何加強聯繫、交流與合作。他指出，大聯盟在亞洲舉行的海外賽事過去主要落腳日本與南韓，台灣球迷多年來不斷「敲碗」，加上台北大巨蛋可容納約4萬名觀眾，他將當面向MLB表達邀請，期盼未來將大聯盟賽事帶進台灣。

出生於台北、母親來自台灣的林琪兒，則以太空人的視角談「家鄉」與連結。他回憶首次進入太空、搭乘俄羅斯聯盟號太空船時，起初窗外視線受到遮蔽，待雲霧逐漸散開，第一個映入眼簾的影像，便是下方「最美麗的家鄉——地球」。

林琪兒說，當自己在太空中完成畢生夢想時，心仍留在地球；無論身在何處，與出生地台灣及故土的連結始終是一段珍貴經驗。他期盼以自身經歷作為橋梁，串聯台美兩地的產業、社群與文化，並共同探索太空的可能性。

當日稍早，主辦方紐約台灣商會、紐澤西台灣商會及紐約台灣青商會另在法拉盛天廣中心舉辦記者會，並安排民眾與林琪兒、蔡其昌合影。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、民進黨台北市長參選人兼立委沈伯洋，立委王定宇、吳思瑤、陳培瑜，以及記錄台灣代表隊奪得2024年世界棒球12強賽冠軍歷程的「冠軍之路」導演龍男等人出席。

紐約台灣商會會長張育誠表示，2026年適逢美國建國250周年、紐約台灣商會成立50周年及台灣總統直選30周年，美國精神象徵自由、勇氣、創新與挑戰極限，林琪兒代表太空探索與追夢精神，蔡其昌則代表台灣追求棒球夢想的力量。

張育誠並回顧棒球從美國傳入日本、再於日治時期進入台灣的歷史。他說，如今台灣帶著發展逾百年的棒球文化重新回到美國，兩位嘉賓共同開球，不僅象徵「從太空到棒球」的相遇，也是跨越一個多世紀的美、日、台友誼與傳承，主辦方盼透過台灣日，以棒球凝聚僑社，並讓更多人看見台灣。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(場中左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(場中右)在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

蔡其昌帶歐告娃娃與特製手套開球。(記者鄭怡嫣/攝影)

沈伯洋(中)、蔡其昌(右二)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(中)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

MLB紐約大都會「台灣日」活動26日在花旗球場舉辦。圖左四起為沈伯洋、蔡其昌、林琪兒和李志強。(記者鄭怡嫣/攝影)