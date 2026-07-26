我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

留級率僅0.4%…紐約公校逾4成不及格照樣升學

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都...
中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

美國職棒大聯盟(MLB)紐約大都會「台灣日」活動26日在紐約皇后區花旗球場登場，中華職棒大聯盟會長蔡其昌與美國國家航空暨太空總署(NASA)台裔太空人林琪兒(Dr. Kjell N. Lindgren)共同擔任開球嘉賓。兩人分別代表棒球與太空探索，攜手站上大聯盟舞台，向全球展現台灣在體育、科技及國際交流上的能量。

「大都會台灣日」今年邁入第22屆，活動結合球賽觀賞、台灣文化推廣與僑社交流，已成為旅美台灣僑胞一年一度的重要盛事。開賽前，花旗球場內外陸續湧入台灣球迷，不少人穿上藍橘配色、背面印有「台灣No.1」字樣的限量紀念球衣，互相拍照。

主辦方先在本壘板後方頒發「社區貢獻獎」，表揚陳彩雲、胡國琳、黃再添、賴淑娟、林世寶及吳丞竣等六人長期在各個領域所作貢獻。下午1時20分左右，在全場注目下，蔡其昌與林琪兒走上投手丘，分別將球投向本壘；兩位捕手則由紐澤西台灣商會名譽會長蔡慶輝，以及金融科技公司RiskVal Financial Solutions創辦人、活動主要贊助人之一胡國琳擔任。

開球後，大都會與洛杉磯道奇展開較量，最終，大都會以8比3擊敗道奇，並在三連戰最後一場扳回一城。

首次在大聯盟球場開球的蔡其昌表示，來到棒球場，人們往往能暫時忘記生活中不愉快的事情，更重要的是藉由這個舞台「讓台灣被世界看見」。他說，台灣人熱愛棒球，台灣代表隊在2024年世界棒球12強賽奪冠，美國也擁有深厚的棒球文化；台美除了因民主價值緊密相連，也能透過棒球增進彼此交流。

蔡其昌透露，他27日將前往MLB總部與大聯盟主席會面，討論台美職業棒球如何加強聯繫、交流與合作。他指出，大聯盟在亞洲舉行的海外賽事過去主要落腳日本與南韓，台灣球迷多年來不斷「敲碗」，加上台北大巨蛋可容納約4萬名觀眾，他將當面向MLB表達邀請，期盼未來將大聯盟賽事帶進台灣。

出生於台北、母親來自台灣的林琪兒，則以太空人的視角談「家鄉」與連結。他回憶首次進入太空、搭乘俄羅斯聯盟號太空船時，起初窗外視線受到遮蔽，待雲霧逐漸散開，第一個映入眼簾的影像，便是下方「最美麗的家鄉——地球」。

林琪兒說，當自己在太空中完成畢生夢想時，心仍留在地球；無論身在何處，與出生地台灣及故土的連結始終是一段珍貴經驗。他期盼以自身經歷作為橋梁，串聯台美兩地的產業、社群與文化，並共同探索太空的可能性。

當日稍早，主辦方紐約台灣商會、紐澤西台灣商會及紐約台灣青商會另在法拉盛天廣中心舉辦記者會，並安排民眾與林琪兒、蔡其昌合影。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、民進黨台北市長參選人兼立委沈伯洋，立委王定宇、吳思瑤、陳培瑜，以及記錄台灣代表隊奪得2024年世界棒球12強賽冠軍歷程的「冠軍之路」導演龍男等人出席。

紐約台灣商會會長張育誠表示，2026年適逢美國建國250周年、紐約台灣商會成立50周年及台灣總統直選30周年，美國精神象徵自由、勇氣、創新與挑戰極限，林琪兒代表太空探索與追夢精神，蔡其昌則代表台灣追求棒球夢想的力量。

張育誠並回顧棒球從美國傳入日本、再於日治時期進入台灣的歷史。他說，如今台灣帶著發展逾百年的棒球文化重新回到美國，兩位嘉賓共同開球，不僅象徵「從太空到棒球」的相遇，也是跨越一個多世紀的美、日、台友誼與傳承，主辦方盼透過台灣日，以棒球凝聚僑社，並讓更多人看見台灣。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(場中左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(場中...
中華職棒大聯盟會長蔡其昌(場中左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(場中右)在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

蔡其昌帶歐告娃娃與特製手套開球。(記者鄭怡嫣/攝影)
蔡其昌帶歐告娃娃與特製手套開球。(記者鄭怡嫣/攝影)

沈伯洋(中)、蔡其昌(右二)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭...
沈伯洋(中)、蔡其昌(右二)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都...
中華職棒大聯盟會長蔡其昌(左)與美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒在紐約大都會球場開球。(記者許振輝/攝影)

美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(中)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日...
美國國家航空暨太空總署台裔太空人林琪兒(中)等一行人參加MLB紐約大都會「台灣日」活動。(記者鄭怡嫣/攝影)

MLB紐約大都會「台灣日」活動26日在花旗球場舉辦。圖左四起為沈伯洋、蔡其昌、林...
MLB紐約大都會「台灣日」活動26日在花旗球場舉辦。圖左四起為沈伯洋、蔡其昌、林琪兒和李志強。(記者鄭怡嫣/攝影)

精華 FAQ

  • 開球嘉賓是中華職棒大聯盟會長蔡其昌，以及美國國家航空暨太空總署NASA台裔太空人林琪兒。兩人分別代表棒球與太空探索，共同站上大聯盟舞台。

  • 活動已邁入第22屆，結合球賽觀賞、台灣文化推廣與僑社交流，現場也頒發社區貢獻獎，並吸引台灣球迷穿著紀念球衣到場支持，氣氛熱烈。

  • 蔡其昌強調要讓台灣被世界看見，並透露將赴MLB總部討論合作、爭取海外賽事來台；林琪兒則談到自己與台灣的連結，盼以經歷串聯台美產業、社群與文化。

大都會 太空人 MLB

上一則

紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球 盼促MLB赴台

下一則

場邊人語／道奇過境 都會不靖

延伸閱讀

MLB／從棒球到地球 林琪兒、蔡其昌為大都會台灣日暖身

MLB／從棒球到地球 林琪兒、蔡其昌為大都會台灣日暖身
紐約大都會台灣日 蔡其昌：帶歐告娃娃與特製手套開球

紐約大都會台灣日 蔡其昌：帶歐告娃娃與特製手套開球
蔡其昌訪美重申台美友誼 擔任MLB大都會台灣日開球嘉賓

蔡其昌訪美重申台美友誼 擔任MLB大都會台灣日開球嘉賓
獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人

獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人

熱門新聞

哈蘭德帶領挪威闖進世界盃8強，已是最佳紀錄。（美聯社）

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

2026-07-21 20:13
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

2026-07-19 19:56
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

2026-07-19 19:07
川普為阿根廷頒銀牌。（美聯社）

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

2026-07-19 19:00
阿根廷巨星梅西無法再嘗封王滋味，也失去金靴獎。(路透)

世界盃／梅西沒進球 姆巴佩連2屆奪金靴獎 史上第1人

2026-07-19 18:40

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
年底存款成長最有感 3生肖下半年財運看旺

年底存款成長最有感 3生肖下半年財運看旺
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生