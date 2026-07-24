MLB／佐佐木朗希「減速」登板 21球製造揮空寫新高、暌違62天奪勝投

道奇隊日籍投手佐佐木朗希24日先發登板，飆出7局好投。(美聯社)

「減速版」佐佐木朗希 今天飆出7局好投，讓大都會隊打線變成電風扇，僅被敲3安打、失1分，送出9次三振，道奇 隊終場以4：2贏球，朗希收下本季第4勝，而他前一勝已是5月24日，相隔62天再奪勝投。

佐佐木朗希上一場登板在7月18日對洋基隊5.2局無失分，全場火球狂催，有21球在100哩以上；今天碰上紐約另支球隊，變換型態登板，此役共用94球，只有1球在100哩以上，卻寫下生涯新高的單場21次製造揮空，其中指叉球讓對手15次揮空，成為今天最殺的武器球。

朗希的唯一失分為第二局遭羅伯特（Luis Robert Jr.）敲陽春砲，道奇則在四局上弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）敲安後，由羅哈斯（Miguel Rojas）高飛犧牲打追平，第七局塔克（Kyle Tucker）、赫南德茲（Teoscar Hernández）敲安，換成大谷翔平 高飛犧牲打送回分數，第八局塔克的兩分砲擴大為4：1領先，讓朗希能帶著更大的領先優勢退場。

大谷翔平此役4打數敲2安打，分別是第一局的一壘打、第五局的二壘打。