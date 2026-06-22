MLB／大谷翔平當二寶爸後打3場敲2轟 道奇成首支50勝球隊

大谷此役4打數敲出1安打，首打席開轟。(路透)

道奇 隊今天以2：1擊敗雙城隊，靠兩發陽春砲致勝，分別來自第一局大谷翔平 、第六局弗里曼（Freddie Freeman），大谷本季第17轟出爐，第二胎出生後打了3場比賽擊出2轟。

雙城由馬修斯（Zebby Matthews）繳出6局失2分優質先發，兩支全壘打丟掉的分數，成為雙城打線消弭不了的差距。

雙城第一局巴克斯頓（Byron Buxton）從克萊恩（Will Klein）手中敲出陽春砲，接下打線就遭到完全封鎖，道奇此役假中繼、真先發勞爾（Eric Lauer）以84球完成6局無失分，未被敲出安打，加上哈特（Kyle Hurt）、史考特（Tanner Scott）各1局封鎖，完成這場1分差勝利。

大谷此役4打數敲出1安打，首打席開轟後，接下來兩打席滾地球出局，第四打席在無人出局、一壘有人情況下，打到二壘方向形成雙殺，第五打席則在九局上兩出局、一壘有人被故意四壞保送，下一棒帕赫斯（Andy Pages）隨後遭到3球三振。

道奇拿下這一勝，終止2連敗，也成為今年大聯盟第一支達陣50勝的球隊。