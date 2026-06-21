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MLB／大谷歸隊轟陽春砲仍不敵金鶯 道奇終止4連勝 山本吞6月首敗

記者藍宗標／即時報導
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道奇隊球星大谷翔平20日敲出陽春砲。(美聯社)
道奇隊球星大谷翔平20日敲出陽春砲。(美聯社)

道奇隊今天主場再戰金鶯隊，山本由伸先發6局失3分，雖繳出優質內容，但道奇打擊不振，全場只有4支安打，大谷翔平9局下轟出陽春砲，本季第16轟出爐，終場以2：3輸球，道奇、山本都終止4連勝，兩隊在3連戰前兩戰扯平。

山本用102球完成6局任務，最近連續3戰優質先發，被揮出6支安打，出現兩次保送，投出6次保送，失3分都是自責分，吞下6月首敗，本季戰績7勝5敗、防禦率2.65。

山本2局上被揮出兩支安打失1分，4局上先被揮出兩支安打、1次保送形成滿壘後，再被亞歷山大（Blaze Alexander）揮出二壘打失兩分；道奇打線一路被壓制，大谷最後一局開轟，再靠金鶯失誤攻下第2分，還是無力挽回戰局。

金鶯28歲左投羅傑斯（Trevor Rogers）投出本季代表作，先發7局只被揮出1支安打，出現兩次保送，投出6次保送，奪下本季第4勝（7敗）。

道奇打線嚴重貧打，5局下2出局才由艾德曼（Tommy Edman）揮出全隊首安，8局下追加第2安，不過都留下殘壘；大谷9局下面對金鶯第4任投手基崔奇（Andrew Kittredge），逮中94英里伸卡球，轟出413英尺中外野方向全壘打，生涯累積296轟，離「300轟俱樂部」近了。

大谷昨天迎接二寶出生，請陪產假暫離球隊，今天重返先發打線擔任指定打擊，4次1打數揮出1支安打，被三振1次，本季打擊率2成95、全壘打16支、打點43分。

道奇昨天對金鶯首戰6：5獲勝，今天以1分之差落敗，未能成為大聯盟本季首支50勝球隊，目前49勝28敗仍在國聯西區穩居第1。

精華 FAQ

  • 山本由伸先發六局，用一百零二球，被敲六安、送出兩次保送，失三分皆為自責分，吞下六月首敗，賽後戰績為七勝五敗，防禦率2.65。

  • 大谷翔平今天重返先發打線擔任指定打擊，九局下逮中伸卡球轟出中外野陽春砲，本季第十六轟出爐；全場四打數一安，打擊率維持在2成95。

  • 金鶯左投羅傑斯先發七局只被敲一支安打，壓制道奇火力；道奇全場僅四安、得分集中在末局，最終以二比三落敗，也未能成為本季首支五十勝球隊。

大谷翔平 道奇

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