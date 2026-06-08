MLB／奇森姆再次「順手牽羊」 借用賈吉球棒轟垮世仇紅襪

奇森姆轟出3分砲拉開比數差距。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 奇森姆借用賈吉球棒，8局下轟出三分砲。

奇森姆借用賈吉球棒，8局下轟出三分砲。 重點二： 洋基在第八局灌進五分，終場以6比1擊敗紅襪。

洋基在第八局灌進五分，終場以6比1擊敗紅襪。 重點三：奇森姆曾多次借隊友器材打擊，展現隨性風格。

「法官」賈吉 （Aaron Judge）因肋骨骨折休兵，球棒仍在關鍵時刻發揮作用，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）7日連吞3次三振後，借用老大哥的棒子打擊，8局下轟出3分砲拉開比數差距，幫助洋基 隊6：1擊敗紅襪隊。

兩隊打完前7局1：1僵持，洋基8局下面對紅襪第3任投手史雷頓（Justin Slaten）連吞2K後，貝林傑（Cody Bellinger）轟出陽春砲超前比數，接著兩支安打攻下1分，奇森姆面對下一任投手拉索沙（Joe La Sorsa）轟出3分砲，洋基這半局進帳5分打下江山。

奇森姆第3、5、7局全部揮空三振，8局下決定拿賈吉的棒子上場，他說：「他的球棒不能太用力揮棒，否則會像去年一樣拉傷腹斜肌，這對我很有幫助，能控制好擊球點，盡量把球打好。」

貝林傑形容賈吉的球棒感覺沒那麼重，「我甚至不知奇森姆借用他的球棒，這太搞笑了。」

ESPN形容，奇森姆經常「順手牽羊」，不但穿過史丹頓（Giancarlo Stanton）的寬鬆球褲，5月19日對藍鳥隊之戰也用卡波雷拉（Jose Caballero）的球棒轟出致勝兩分砲，幫助洋基7：6獲勝。

奇森姆笑說：「高史密特（Paul Goldschmidt）、史丹頓的棒子有點大，除了這兩人，我可能用過所有隊友的球棒。」